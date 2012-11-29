600 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ولیزاده در دیدار با فرماندار شهرستان خدابنده با اشاره به همراهی مسئولان در راستای کمک به محرومان افزود: مسئولان ارشد استان و همچنین فرمانداران شهرستان‌ها همراهی نزدیکی با کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی جامعه هدف دارند و همین امر موجب نزدیک‌تر شدن این نهاد به اهداف عالیه خود شده است.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت به امور محرومین اضافه کرد: این امر یکی از علل موثر در موفقیت کمیته امداد در خدمت رسانی به جامعه هدف خود است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کمیته امداد توانمند سازی فکری جامعه هدف است، اضافه کرد: در این زمینه کمیته امداد اقدامات و برنامه‌های خوبی را اجرا کرده است.

ولیزاده در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط کمیته امداد در سال جهاد اقتصادی به ویژه در بحث اشتغالزایی برای جامعه هدف اضافه کرد: امسال 600 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد استان زنجان اختصاص یافته است که در صورت همکاری بانک‌ها، شاهد رشد 2.5 برابری اعتبار اشتغالزایی کمیته امداد نسبت به سال گذشته خواهیم بود.

ولیزاده در ادامه سخنان خود با تاکید بر تاثیرگذار بودن اقدامات توانمند سازی کمیته امداد در قبال جامعه هدف خود اضافه کرد: با بررسی‌های صورت گرفته یک هزار و 400 نفر از نخبه‌های کشور همچنین جمعی از فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولین در سطح کشور جزو جامعه هدف کمیته امداد بوده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان خدابنده از نظر خدمت ‌سانی به جامعه هدف کمیته امداد اضافه کرد: خوشبختانه خدابنده از شهرستان‌هایی است که مسئولان آن همراه با کمیته امداد هستند.

همچنین در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان خدابنده نیز با تقدیر و قدردانی از خدمات انجام شده توسط کمیته امداد گفت: خوشبختانه کمیته امداد نهادی است که در خدمت رسانی به جامعه هدف و محرومین موفق عمل کرده است.

علی یوسفی با اشاره به اینکه کمیته امداد یکی از یادگاران با ارزش معمار کبیر انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: با گذشت بیش از سه دهه از خدمت رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) در کشور، در حال حاضر در زمینه توانمندسازی خانواده ها گام‌های موثری برداشته است.