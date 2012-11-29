اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش، روانی و تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پایانی آخر هفته، محدودیت های ترافیکی در محورهای پر تردد این خطه به اجرا در می آید.
وی بیان داشت: تردد انواع موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 9 آذر ماه تا ساعت 23 روز جمعه 10 آذر ماه از محور کندوان (کرج - چالوس) هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.
وی افزود : در محور کرج، چالوس تردد انواع تریلی و کامیون ها کماکان ممنوع خواهد بود و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 23 روز جمعه 10 آذر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا ساعت 22 و 30 دقیقه از کیلومتر 15بالای مرزآباد(دزدبن) به سمت کرج بصورت یک طرفه است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در محور هراز تردد تریلی ها کماکان ممنوع است و تردد کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا ساعت 22 روز پنج شنبه 9 آذر ماه و از ساعت شش صبح تا ساعت 22 روز جمعه 10 آذر ماه از محور هراز ممنوع است.
محمدنژاد اظهار داشت: در محور فیروزکوه تردد تریلی ها به استثنای تریلی های مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش صبح تا 22 روز جمعه 10آذر ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.
وی اظهار داشت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی، بویژه مناطق برف گیر کشور را دارند باید زنجیر چرخ، لباس گرم و مواد غذایی همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی ، افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره تلفن 71-3287070-0151 و 2182934-0151 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای استان است.
ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان در ایام تعطیلات آخر هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش، روانی و تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پایانی آخر هفته، محدودیت های ترافیکی در محورهای پر تردد این خطه به اجرا در می آید.
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