اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش، روانی و تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پایانی آخر هفته، محدودیت های ترافیکی در محورهای پر تردد این خطه به اجرا در می آید.



وی بیان داشت: تردد انواع موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 9 آذر ماه تا ساعت 23 روز جمعه 10 آذر ماه از محور کندوان (کرج - چالوس) هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.



وی افزود : در محور کرج، چالوس تردد انواع تریلی و کامیون ها کماکان ممنوع خواهد بود و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 23 روز جمعه 10 آذر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا ساعت 22 و 30 دقیقه از کیلومتر 15بالای مرزآباد(دزدبن) به سمت کرج بصورت یک طرفه است.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در محور هراز تردد تریلی ها کماکان ممنوع است و تردد کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا ساعت 22 روز پنج شنبه 9 آذر ماه و از ساعت شش صبح تا ساعت 22 روز جمعه 10 آذر ماه از محور هراز ممنوع است.



محمدنژاد اظهار داشت: در محور فیروزکوه تردد تریلی ها به استثنای تریلی های مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش صبح تا 22 روز جمعه 10آذر ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



وی اظهار داشت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی، بویژه مناطق برف گیر کشور را دارند باید زنجیر چرخ، لباس گرم و مواد غذایی همراه داشته باشند.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی ، افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره تلفن 71-3287070-0151 و 2182934-0151 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای استان است.

