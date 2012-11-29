مدیر اداره فعالیتهای ادبی، هنری و دینی جهاد دانشگاهی استان البرزدر گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: مسابقه اندیشهشناسی سالار شهیدان با عنوان«تا ساحل آزادگی» ویژه سیره نظری و عملی امام حسین(ع) با هدف بررسی و شناخت ویژگیهای شخصیتی امام حسین(ع) در دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج برگزار میشود.
جمشید ندافی افزود: منبع این مسابقه از کتاب «شهادت و پس از شهادت» اثر دکتر علی شریعتی است که علاقمندان برای ثبت نام و دریافت منبع مسابقه میتوانند به دفاتر جهاد دانشگاهی در این دانشگاهها مراجعه کنند و یا فایل الکترونیکی کتاب مسابقه را از طریق آدرسkanoon1adabi.blogfa.com دریافت نمایند.
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