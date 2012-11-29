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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

مسابقه اندیشه شناسی سالار شهیدان در دانشگاه‌های البرز برگزار می‌شود

مسابقه اندیشه شناسی سالار شهیدان در دانشگاه‌های البرز برگزار می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسابقه اندیشه‌شناسی سالار شهیدان با عنوان «تا ساحل آزادگی» به همت جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در دانشگاه‌های این استان برگزار می‌شود.

مدیر اداره فعالیت‌های ادبی، هنری و دینی جهاد دانشگاهی استان البرزدر گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: مسابقه اندیشه‌شناسی سالار شهیدان با عنوان«تا ساحل آزادگی» ویژه سیره نظری و عملی امام حسین(ع) با هدف بررسی و شناخت ویژگیهای شخصیتی امام حسین(ع) در دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج برگزار می‌شود.

جمشید ندافی افزود: منبع این مسابقه از کتاب «شهادت و پس از شهادت» اثر دکتر علی شریعتی است که علاقمندان برای ثبت نام و دریافت منبع مسابقه می‌توانند به دفاتر جهاد دانشگاهی در این دانشگاه‌ها مراجعه کنند و یا فایل الکترونیکی کتاب مسابقه را از طریق آدرسkanoon1adabi.blogfa.com  دریافت نمایند.

وی در پایان گفت: آزمون مسابقه اندیشه شناسی «تا ساحل آزادگی» 13 آذرماه رأس ساعت 12:30 در دانشگاه‌های مذکور اجرا می شود و دانشجویان برای ثبت نام می‌توانند با شماره تلفن 02634505151 تماس بگیرند.
کد مطلب 1754344

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