مدیر اداره فعالیت‌های ادبی، هنری و دینی جهاد دانشگاهی استان البرزدر گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: مسابقه اندیشه‌شناسی سالار شهیدان با عنوان«تا ساحل آزادگی» ویژه سیره نظری و عملی امام حسین(ع) با هدف بررسی و شناخت ویژگیهای شخصیتی امام حسین(ع) در دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج برگزار می‌شود.

جمشید ندافی افزود: منبع این مسابقه از کتاب «شهادت و پس از شهادت» اثر دکتر علی شریعتی است که علاقمندان برای ثبت نام و دریافت منبع مسابقه می‌توانند به دفاتر جهاد دانشگاهی در این دانشگاه‌ها مراجعه کنند و یا فایل الکترونیکی کتاب مسابقه را از طریق آدرسkanoon1adabi.blogfa.com دریافت نمایند.

وی در پایان گفت: آزمون مسابقه اندیشه شناسی «تا ساحل آزادگی» 13 آذرماه رأس ساعت 12:30 در دانشگاه‌های مذکور اجرا می شود و دانشجویان برای ثبت نام می‌توانند با شماره تلفن 02634505151 تماس بگیرند.