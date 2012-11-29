قطع واردات دارو به کشور با مدیریت صحیح امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر:محمد رئیس زاده پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین همایش مدیریت خدمات دارویی کشور در بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) گفت: روحیه جهاد و ایثار همچنان در جامعه ما وجود دارد که از این روحیه برای تقویت کشور باید استفاده شود.

وی با بیان اینکه جامعه پزشکی ایران در برهه های مختلف زمانی نشان داده اند که دارای روحیه جهادی هستند، افزود: به عنوان مثال در درگیری های صورت گرفته در کشور سوریه، قرار بود تیم ‌های ده نفره‌ای متشکل از پزشک و پرستار و غیره از طرف ایران به آن کشور اعزام شود، که بدون اطلاع رسانی گسترده در حدود 156 پزشک و تکنیسین اعلام آمادگی کردند.



رئیس زاده با تاکید براینکه این خود نشان می ‌دهد که روحیه جهاد و ایثار هنوز در جامعه ما وجود دارد، گفت: این روحیه جهادگونه برای حل بسیاری از مشکلات موجود در کشور ضروری است.



رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور به وضعیت واردات دارو درکشور اشاره کرد و افزود: 15 میلیارد دلار از واردات حال حاضر کشور را می توان بدون هیچگونه مشکلی قطع کرد.



وی تصریح کرد: با مدیریت صحیح و نهادینه شدن فرهنگ خود باوری در جامعه می توانیم واردات دارو را به کشور قطع کنیم و از تولیدات خود بهره ببریم.



رئیس زاده در بخش دیگر سخنان خود به وضعیت سلامت کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت سلامت در کشور از آنچه تصور می کنیم بسیار مطلوبتر است.