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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

حجت الاسلام توکلی:

مدیران باید تسلط کافی بر حوزه مدیریتی خود داشته باشند

مدیران باید تسلط کافی بر حوزه مدیریتی خود داشته باشند

شهربابک – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مدیران باید تسلط کافی بر حوزه مدیریتی خود داشته باشند گفت: شناسایی نقاط ضعف و قوت یک مجموعه می تواند در حل مشکلات بسیار موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم معرفی دادستان جدید شهربابک اظهار داشت: انسان در هر سمت و مقامی که باشد باید رضای خدا و خدمت به خلق را مدنظر قرار دهد.

حجت الاسلام توکلی گفت: خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای خدمت به خلق است.

وی ادامه داد: مدیری در کار خود موفق است که از آگاهی کافی در زمینه کاری خود برخوردار بوده و برای پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش تلاش کند.

حجت اسلام توکلی با بیان اینکه مدیران باید تسلط کافی بر حوزه مدیریتی خود داشته باشند افزود: شناسایی نقاط ضعف و قوت یک مجموعه می تواند در حل مشکلات بسیار موثر باشد.

این مسئول قضایی بر لزوم دینداری مدیران تاکید کرد و گفت: همواره باید با اندیشه و تدبر به دنبال راهی معقول و مناسب برای پیشرفت مجموعه و در نتیجه کشور باشیم.

در این مراسم از زحمات علیرضا کشاورز دادستان قبلی شهربابک تقدیر و احمد عسکرپور به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 1754353

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