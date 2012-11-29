به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم معرفی دادستان جدید شهربابک اظهار داشت: انسان در هر سمت و مقامی که باشد باید رضای خدا و خدمت به خلق را مدنظر قرار دهد.

حجت الاسلام توکلی گفت: خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای خدمت به خلق است.

وی ادامه داد: مدیری در کار خود موفق است که از آگاهی کافی در زمینه کاری خود برخوردار بوده و برای پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش تلاش کند.

حجت اسلام توکلی با بیان اینکه مدیران باید تسلط کافی بر حوزه مدیریتی خود داشته باشند افزود: شناسایی نقاط ضعف و قوت یک مجموعه می تواند در حل مشکلات بسیار موثر باشد.

این مسئول قضایی بر لزوم دینداری مدیران تاکید کرد و گفت: همواره باید با اندیشه و تدبر به دنبال راهی معقول و مناسب برای پیشرفت مجموعه و در نتیجه کشور باشیم.

در این مراسم از زحمات علیرضا کشاورز دادستان قبلی شهربابک تقدیر و احمد عسکرپور به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.