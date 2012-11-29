به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری ظهر پنجشنبه پس از بازدید از مناطق سیل زده شهرستان دشتستان، نشستی را با مسئولان این شهرستان برگزار کرد و در این نشست بر ضرورت کمک برای حل مشکلات سیل زدگان تاکید کرد و افزود: همه باید برای حل مشکلات و نیازمندیهای افراد سیلزده تلاش کنیم.
وی از کمکهای مالی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به سیل زدگان دشتستانی خبر داد و بیان داشت: این منطقه مبلغ یک میلیارد و 150میلیون ریال را به منظور جبران خسارتهای وارده در مناطق سیل زده اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از بکارگیری تمامی پتانسیلهای سازمان منطقه ویژه پارس بهمنظور تسریع در عملیات لایروبی موقت کانالها و مرمت تاسیسات زیربنایی، پاکسازی خیابانها، کوچهها و منازل و همچنین خاکبرداری در برخی نقاط و تامین ماشین آلات سنگین خبر داد.
وی تصریح کرد: بهمنظور کمک به برنامههای فرمانداری دشتستان در رفع مشکلات و به منظور تسریع در امداد رسانی از همه پتانسیل و امکانات خود بهره خواهیم گرفت.
نصوری ادامه داد: بارندگیهای شدید در این شهرستان اثرات مخرب بسیاری را به جای گذاشته است که امیدواریم با همکاری و همراهی همه مسئولان و دستگاههای استان بوشهر شاهد رفع هر چه سریعتر این مشکلات و نیازهای مردم باشیم.
همه امکانات امدادرسانی برای نجات جان مردم فعال شدند
فرماندار دشتستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی و تشکر از مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و نگاه جدی وی به مشکلات و حوادث استان بوشهر در خصوص سیل اخیر دشتستان اظهار داشت: همواره شاهد تلاشهای سازنده این مجموعه برای رفع مشکلات استان بوشهر هستیم.
غلامحسین خسروی خاطرنشان ساخت: در روزهای گذشته متاسفانه سیلاب جان چهارنفر از شهروندان دشتستانی را گرفت و در نقاط مختلفی از بخش های مرکزی، آبپخش، شبانکاره وسعدآباد شهرستان دشتستان به عمران شهری و روستایی خسارات فراوانی وارد کرد.
وی در خصوص اقدامات پس از سیل در این شهرستان نیز گفت: از شب حادثه همه امکانات امدادرسانی شهرستان برای نجات جان مردم، تخلیه آب از منازل و باز نگه داشتن راههای ارتباطی به کار گرفته شد.
فرماندار شهرستان دشتستان در ادامه به اقدامات صورتگرفته برای نجات ساکنین اشاره کرد و بیان داشت: تعدادی از ساکنان خانههایی که دچار آب گرفتگی شده بودند در مکان های اضطراری اسکان یافتند.
خسروی اضافه کرد: پاکسازی حوزههای شهری و روستایی، برآورد خسارات زمینهای کشاورزی و برطرف کردن برخی از مشکلات تاسیسات آب و برق و مخابرات از نخستین ساعات پس از حادثه سیلاب آغاز شده است.
شهرستان دشتستان با بیش از 230 هزار نفر جمعیت و مرکزیت شهر برازجان بزرگترین شهرستان استان بوشهر است که بارندگیهای هفته جاری در این شهرستان باعث جاری شدن سیل در بسیاری از نقاط این شهرستان شد و خسارات بسیاری را بر جای گذاشت.
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