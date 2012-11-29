به خبرنگار مهر، رضا آبشیرینی ظهر پنجشنبه در همایش افسران جوان جنگ نرم بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بندر گناوه اظهار داشت: امروز همگان شاهد هستند که در کشورهای مختلفی که استعمار و استکبار حاکم بودند، مسلمانان با بینش و بصیرتی که بر گرفته از انقلاب اسلامی ایران بدست آوردند، توانستند بر استکبار و استعمار پیروز شوند.

وی ادامه داد: نمود این مسئله را ما در جنگ ظالمانه اخیر رژیم صهونیستی بر ضد مردم بی دفاع شاهد هستیم که بیش از آنکه پیروزی مقاومت فلسطین باش مطرح باشد، در سطح جهانی حرف از پیروزی ایران بود که مثل همیشه حامی مردم مظلوم و ضعف رژیم صهونیستی را آشکارتر ساخت و آن گنبد آهنین که آنقدر به آن می بالیدند فرو ریخت.

آبشیرینی افزود: حدود 70درصد از موشک هایی که که مقاومت اسلامی شلیک کرده بودند از گنبد آهنی عبور کرد و این نشان از توانمندی مسلمانان است که قطعا این توانمندی با همکاری و همیاری کشورمان ایران است که همیشه پیشگام کمک به مظلومان جهان بوده است.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر اضافه کرد: لازمه ورود به بحث افسران جوان جنگ نرم و اینکه کسی افسر جوان جنگ نرم باشد مطالعه است. با مطالعه است که معرفت و بصیرت ما بالا می رود و باید سعی کنیم با بینشی که داریم و اطلاعاتی که کسب می‌کنیم و شرکت در جلسات مختلف بتوانیم بینش خود را بالا برده و بر اساس آن قدرت تحلیلی مناسبی داشته باشیم.

هر دانشجوی بسیجی یک وبلاگ داشته باشد



وی بیان داشت: بیش از یک سالی است که بحث حلقه‌های صالحین در بسیج دانشجویی اجرایی شده است و دانشجویان بسیجی ما در این حلقه‌ها در زمینه‌های مختلف فرهنگی، بصیرتی، اعتقادتی و هر آنچه نیاز آنها است، می‌توانند شرکت کنند و از اساتید دانشجویی که در دوره‌های طرح ولایت استانی و کشوری شرکت داشته و تبحر و بیان بسیار خوبی دارند،بهره بگیرند و با انتقال اطلاعاتشان به سایر دانشجویان بسیجی ما موجب آگاهی‌های آنها شوند.

آبشیرینی گفت: اعتقاد و توقع ما این است که بر اساس این مطالعه، بینش و آگاهی‌هایی که کسب، اهل قلم باشید. افسران جوان جنگ نرم ما در هر رشته که تخصص و دولت دارند، باید با مطالعه اقدام به قلم زدن و تحلیل کردن بکنند و اگر توانست قلم بزند، قطعا می تواند در فضای مجازی که امروزه بسیار مهم است و به گفته مقام معظم رهبری با اهمیت انقلاب اسلامی ایران است، بتوانند موثر باشد و چرا نباید دانشجویان ما هر کدام یک وبلاگ داشته باشند و در فضای مجازی موثر باشند.

وی با انتقاد از تحلیل‌های نادرست و حرف‌های جاهلانه در برخورد با گفتمان‌های مخالف نظام در فضای مجازی اظهار داشت: چرا دانشجویان بسیجی ما نباید در وبلاگ هایشان به صورت ماهانه یا فصلی راجع به یک موضوع، برای مثال هفته بسیج، 16 آذر، دهه فجر، بصیرت دانشجویی و ... مطلب بنویسد و تحلیل و اظهار نظر کنند و موضع گیری کنند.

دانشجویان بسیجی با مطالعه بصیرت خود را بالا ببرند



مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر افزود: وقتی یک نفر راجع به یک موضوع در فضای مجازی جستجو می کند شاهد باشد که مطلب بی نهایتی باشد که توسط دانشجویان بسیجی نوشته شده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر شما سایت کانون بصیرت بسیج دانشجویی را در فضای مجازی جستجو کنید می‌بینید که دوستان شما در دانشگاه‌های مختلف شهرستان بوشهر و دیگر مناطق استان مطالب زیبایی نوشته اند که خیلی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های مهم به انعکاس آنها پرداخته‌اند و این نشان‌دهنده توانایی بالای ما در بسیج دانشجویی است.

وی با فراخوان عمومی دانشجویان به مطالعه در عرصه های گوناگون گفت: از شما می خواهم که به عنوان یک دانشجو حتما اهل مطالعه باشید و به کتابهای درسی خودتان بسنده نکنید و روزنامه‌ها و کتاب‌های مختلف مورد علاقه و تخصص خود را مطالعه بکنید تا بتوانید هم در زندگی دانشجویی و هم در زندگی اجتماعی تان موفق و پیروز باشید.

آبشیرینی در پایان تصریع کرد: در همایش شکوه هجرت از گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی تقدیر شد که یکی از گروه‌ها، گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گناوه بود که با سازماندهی که شد توانستند در مناطق مختلف منشا خیرات و برکات بسیاری باشند و آنچنان که می‌دانید ستاد اردوی جهادی بسیج دانشجویی شمال استان بوشهر در شهرستان گناوه مستقر شد و آقای حقیقی تلاش می‌کنند تا به بهترین نحو اردوها در این نقطه از استان برگزار شود.