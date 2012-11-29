"رافائل هنمی" بالاتر از "کشاورز"/ یک عراقی بهترین جوان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال سال 2012 آسیا که عصر امروز پنجشنبه در هتل ‏مندرین کووالالامپور در حال برگزاری است، "رافائل هنمی" بازیکن تیم ملی فوتسال ژاپن عنوان بهترین بازیکن سال 2012 آسیا را از آن خود کرد.

در بین دیگر کاندیداهای بهترین بازیکن سال آسیا نام "محمد کشاورز" از ایران و "سوئنک‌لانگ سوفاووت" از تایلند قرار داشت. کشاورز سال گذشته به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا دست یافته‌ اما به نظر می‌رسد او هم اسیر ناکامی تیم ملی فوتسال شد.

در بخش بهترین بازیکن جوان سال آسیا، "محمد عبدالرحیم کرار" از تیم جوانان عراق عنوان بهترین بازیکن پسر سال آسیا و "شیباتا هانی" از تیم جوانان ژاپن عنوان بهترین بازیکن دختر سال آسیا را از ان خود کردند.