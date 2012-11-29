10 سال کار برای راهیان نور تازه به ثمر نشسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا دبیر سابق ستاد راهیان نور و مدیرعامل بنیاد خاتم الاوصیاء (ص) در مراسم اختتامیه دوره صهیونیست شناسی شهید چمران که عصر امروز در مجموعه 13 آبان (لانه جاسوسی سابق آمریکا) برگزار شد گفت: همه چیز در دنیا دادنی است اما شهادت گرفتنی است. امام زمان(عج) که ظهور کنند قیمت آدمهای میدان مشخص میشود.
این یادگار دوران دفاع مقدس ادامه داد: حتی اگر آدمهای خوبی نیز باشید در زمان ظهور امام زمان(عج) شرایط تغییر می کند. گاهی به معنویت نیز مشغول میشویم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در عصر غربت امام عصر(عج) به ایشان کمک کنید چرا که عبور از رودخانه نیل به عصای حضرت موسی(ع) نیاز دارد.
یکتا گفت: حیف است که بسیجی در میدان نباشد آن هم به بهانه رفتن به خانه بخت، بچه دار شدن و درگیر روزمرگی شدن. به نگاه امام زمانی صهیونیستها را بشناسید و دست کوزه گری صهیونیستها را زودتر از اینکه ضربه بخورید رو کنید. صدای هل من ناصر ینصرنی امام میآید. منتظر ظهور نباشید که بگویید آن زمان کارمان شروع میشود.
وی بیان کرد: چشم دنیا به ایران است. در سفری که به کشمیر هند داشتم مشاهده میکردم هر روز صبح دانشجویان سایتهای خبری ایران را باز میکردند تا ببینند شرایط در ایران چگونه است. اینجا یک اتفاق کوچک بیافتد در خارج از کشور سونامی برپا میشود. صدای العطش در همه دنیا بلند است.
دبیر سابق ستاد راهیان نور گفت: تنها این نباشد که بنشینید و درباره صهیونیستها همایش برقرار کنیم. کارهای مهمی در پیش رو دارید. قرار است پشت عقبه دشمن موشک بزنید.
وی در پاسخ به یکی از حاضر که گفته بود ما را راهنمایی کنید که چه کتابهایی بخوانیم گفت: توصیه میکنم به جوانها که کتاب پرواز تا بینهایت شهید بابایی را بخوانند. برخی از کتابها یک دوره عرفان و یا سبک زندگی را معرفی می کند.
در ادامه این همایش محمدرضا فصاحت مسئول امور آموزشی بسیج دانشجویی و مسئول موسسه نور قدس جوان به معرفی این موسسه پرداخت و گفت: ما یک نشست تخصصی داریم. همچنین در این موسسه اعضا با مباحث مقدماتی و تخصصی درباره صهیونیست شناسی آشنا میشوند. امسال در نظر داریم در دوره آموزشی پاییز خود یهودشناسی، اسرائیل و فلسطین شناسی را در قالب دورههای آموزشی برگزار کنیم.
وی ادامه داد: تا به حال نمایشگاه شاه و اسرائیل، جنایت اسرائیل در ایران و نمایشگاه بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) را برگزار کردهایم.
وی گفت: فعالیتهای سایبری نیز یکی از اهداف ماست. باید درباره روشن کردن افکار عمومی در خصوص صهیونیست و جنایتهایش به زبانهای مختلف در فضاهای مجازی مطلب نوشته شود. حتی این کار را میتوان در facebookنیز انجام داد.
در این مراسم قرار بود مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور داشته باشد اما نتوانست خود را به این برنامه برساند.
همچنین پیش از برگزاری این دوره فراگیران روزهای 25 و 26 آبان ماه با مباحثی مانند چگونگی و اهداف تشکیل صهیونیست، چگونگی اشغال فلسطین، هولوکاست، صهیونیست مسیحی، مسجدالاقصی و بررسی ابعاد جنگ ایران و اسرائیل آشنا شده بودند که در این مراسم از برگزیدگان دوره صهیونیست شناسی شهید چمران تقدیر شد.
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