اصناف و بازاریان در اقتصاد مقاومتی نقش تاثیرگذاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی ازاعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر اتحادیه های صنفی استان با اشاره به نقش فعال و موثر بازاریان و اصناف در انقلاب افزود: در میان اصناف و کسبه و بازاریان استان چهره های درخشان و متعهدی بوده و هستند که در دوران پیروزی انقلاب و ایام دفاع مقدس نقش تاثیرگذاری ایفا کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: امام راحل برای اصناف و تجار و بازاریان اهمیت خاصی قائل بودند و هر گاه رهنمودی داشتند همین اصناف و بازاریان به صحنه آمده و حامی انقلاب می شدند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحریم های صورت گرفته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: امروز نظام مقتدر ایران در برابر آزمون بزرگی قرار گرفته که خوشبختانه با همه نقشه هایی که دشمنان برای ملت و نظام طرح می کنند ملت بصیر ما از این امتحان سربلند و پیروز خارج خواهد شد.



نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین خطاب به اصناف وبازاریان اظهارداشت: اصناف و بازاریان و تجار در شرایطی که دشمن با اعمال تحریم های همه جانبه درصدد بدبین کردن مردم به نظام جمهوری اسلامی است می توانند با کمک به چرخش بهتر امور معیشتی مردم به ویژه اقشار محروم، نقش موثری در ناکام شدن دشمن ایفا کنند.

امام جمعه قزوین اقامه نماز اول وقت به جماعت را به عنوان سیره پسندیده اصناف وکسبه و بازاریان از گذشته های دور تاکنون دانست و افزود: اصناف و بازاریان باید در اقامه نماز اول وقت درمساجد پیشگام باشند زیرا این کار خیر می تواند موجب موفقیت در سایر امور شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان اهمیت روزی حلال در کسب و کار گفت: اصناف و بازاریان که در تامین مایحتاج مردم نقش اساسی دارند باید کسب روزی حلال را جدی بگیرند تا روزی آنها دو چندان شود.

آیت الله باریک بین اظهارداشت: بازاریان باید دقت کنند که معاملات و داد و ستد آنها از هرگونه شبهه ربوی و خلاف شرع مبرا باشد تا خدمات و تلاش هایشان هدر نرود.

وی گفت: اصناف و بازاریان با الگو گرفتن از اسوه های صدر اسلام به گونه ای عمل کنند که هرگز از یاد و ذکر خدا غافل نشوند.

آیت الله باریک بین یادآورشد: اقامه نماز در اول وقت، کسب روزی حلال، تقویت ارتباط اصناف با مسجد به رونق کسب و کار منجر می شود.

در ابتدای این دیدار سید محمود سیدی رئیس مجامع امور صنفی استان در خصوص برنامه های این مجمع گزارشی ارائه کرد.