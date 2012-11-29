خط و نشان نتانیاهو برای فلسطینی ها؛ عضویت در سازمان ملل چیزی را عوض نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ساعاتی پیش از انجام رای گیری برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از خشم خود از این اقدام پرده برداشت.

وی در تلاش برای پنهان کردن نگرانی این رژیم از حمایت جهانی از فلسطین، مدعی شد عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، وضعیت فلسطینی ها را تغییر نخواهد داد.

به ادعای نتانیاهو، تا زمانی که فلسطینی ها اراضی اشغالی را به عنوان وطن یهودیان به رسمیت نشناسند کشور مستقلی نخواهند داشت.

این در حالی است که بیشتر اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از خواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل حمایت می کنند و انتظار می رود رای گیری مذکور به نفع فلسطینی ها به پایان برسد.