به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیاتینیا، مهاجم سابق استقلال تهران که هفته گذشته با ذوبآهن قرارداد امضا کرد، از امروز به تمرینات ذوبآهن اضافه شد.
بیاتینیا چند هفته پیش و با حضور فرهاد کاظمی در ذوبآهن با مسئولان این باشگاه اصفهانی مذاکره کرد و با این تیم اصفهانی قرارداد امضا کرد.
این مهاجم سابق تیمهای پاس تهران و استقلال تهران که هفته گذشته با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان پیوست.
تمرین امروز ذوبآهن از ساعت 16 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که طی آن همه بازیکنان ذوبآهن برای دیدار با ملوان بندر انزلی تمرین کردند.
قرار است بیاتینیا از نیمفصل دوم در بازیهای ذوبآهن به میدان برود.
ذوبآهن روز گذشته در چارچوب رقابتهای هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور مقابل نفت آبادان به تساوی یک بر یک دست یافت.
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