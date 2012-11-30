معابر عمومی به نمایشگاه مد تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر پنج شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان دامغان طی سال جاری در محل فرمانداری این شهرستان به موضوع حجاب از دیدگاه آیات و روایات اسلامی پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه با توجه به وضعیت بدحجابی در جامعه خانواده ها هم نسبت به این موضوع بی تفاوت شده اند و هیچگونه عکس العملی از خود نشان نمی دهند.

وی ضمن تاکید بر اینکه وضعیت حجاب در جامعه نگران کننده است، تصریح کرد: دامغان شهر محبت اهل بیت است و مشاهده این گونه منکرات توجیهی ندارد.

امام جمعه دامغان از قیام اباعبدالله الحسین(ع) در نهضت عاشورا به عنوان یک قیام تاریخ ساز یاد کرد و افزود: یکی از اراده های حضرت سیدالشهداء (ع) در قیام عاشورا احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود که در این راه خون خود را داد و برای همیشه تاریخ ثبت و ماندگار شد.

حجت الاسلام ترابی ضمن تصریح بر اینکه انقلاب اسلامی ایران به برکت انقلاب و قیام اباعبدالله الحسین(ع) در جهان خوب درخشید، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از اصول اصلی انقلاب است.

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه تکریم ارباب رجوع را در مدیریت دستگاه های اجرایی به عنوان یک موضوع مهم و اساسی دانست و اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم به کمبودها و نبود اعتبارات در دستگاه های اجرایی هیچگونه ارتباطی ندارد و کارکنان دولت باید بکوشند بیش از گذشته به ارباب رجوع احترام گذارند.

مرتضی علی آبادی تصریح کرد: همه ما باید به صورت صادقانه به مردم به عنوان ولی نعمتان این جامعه احترام بگذاریم و در جهت حل مشکلات آنان بیش از گذشته تلاش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات و طرح های سال 91 شهرستان دامغان، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم طرح های مناسبی برای چند ماه باقی سال ارائه کنیم و آن را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم.

فرماندار شهرستان دامغان اضافه کرد: سند چشم انداز شهرستان در افق 1404 با عنوان سند راهبردی و اساسی تنظیم شده که مدیران دستگاه های اجرایی باید به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشند.

علی ابادی همچنین ضمن تاکید بر تعامل ادارات با یکدیگر، افزود: اگر ادارات و دستگاه ها اجرایی با همدیگر تعامل خوبی نداشته باشند بدانند ضرر آن متوجه جامعه و مردم خواهند شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: ادارات و دستگاه های اجرایی باید با اراده تمام و تعامل و همکاری خوب بتوانند راه رشد و توسعه شهرستان را بهتر از قبل طی و خدمتگزاری به مردم را همراه با رشد و توسعه دنبال کنند.

وی به انجام سفر قریب الوقوع دور چهارم سفر هیئت دولت به استان سمنان اشاره کرد و اظهار داشت: در این سفر فقط مصوبات سفرهای قبلی بررسی می شود.

علی آبادی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان خواست طرح ها و مصوبات سه سفر هیئت قبلی هیئت دولت به شهرستان را مورد ارزیابی قرار دهند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه، ورزش یک موضوع فرابخشی است و اختصاص به یک یا چند دستگاه دولتی ندارد، گفت: باید همه دستگاه های اجرایی در همگانی کردن آن همکاری و مشارکت کنند.

علیرضا مرادی ساران اظهار داشت: تا افق 1404 باید 60 تا 70 درصد مردم ایران به سمت ورزش های همگانی و خانوادگی سوق داده شوند.

وی خاطرنشان ساخت:با برنامه ریزی های انجام شده از سوی فدراسیون ورزش های همگانی در هر استان سالی یکبار باید همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با همکاری و مشارکت مسئولان اجرایی استان ها برگزار شود که در بهار امسال این همایش به میزبانی شهرستان شاهرود برگزار شد و در 18 آذر ماه سال جاری نیز شهرستان دامغان میزبان این همایش بزرگ خواهد بود.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان یادآور شد:حضور جمعیت در اجرای همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی یک موضوع مهم و اساسی است که باید به این نکته بیش از همه توجه شود و شاهد حضور با شکوه مردم و خانواده ها در اجرای هرچه بهتر این همایش باشیم.

وی به بحث تبلیغات در اجرای همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی اشاره و اظهار داشت:موضوع تبلیغات در اجرای هرکاری مهم است و با تبلیغات خوب می توانیم در دعوت از اقشار مختلف جامعه در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی نقش آفرین باشیم.

معاون فرماندار دامغان نیز در این جلسه خواستار همراهی و همکاری همگان در اجرای هرچه بهتر همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شد و افزود: عزم جدی در اجرای هرچه بهتر این همایش نیاز است که امیدواریم این عزم جدی در عمل به نمایش گذاشته شود.

عباس طاهران پور اضافه کرد: با توجه به اینکه این همایش از طریق شبکه 3 سیما جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده قابل پخش است باید بتوانیم از این فرصت به معرفی شهرستان دامغان در تمام بخش ها بپردازیم.

معاون فرماندار شهرستان دامغان تصریح کرد: معرفی شهرستان در بخش میراث فرهنگی و گردشگری باید به صورت ویژه ای در سرلوحه کار قرار گیرد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه، ناصر موسوی به عنوان رئیس جدید شعبه مرکزی بانک ملی دامغان و اسماعیل یزدان فرید به عنوان رئیس جدید شرکت آب و فاضلاب شهری این شهرستان معرفی و از خدمات و زحمات مدیران قبلی تقدیر شد.