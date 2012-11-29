مسی، رونالدو و اینیستا نامزدهای نهایی توپ طلای فیفا‏

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی که از ژانویه 2012 تا به حال 82 گل به ثمر رسانده تنها 3 گل تا رسیدن به ‏رکورد گرد مولر که در 365 روز 85 گل برای باشگاه و تیم ملی کشورش به ثمر رساند فاصله دارد.‏ او پیش از این سه بار در سال های 2009، 2010 و 2011 عنوان بهترین بازیکن سال جهان را کسب کرده ‏است.‏

در بین برترین نامزدهای مربیان سال 2012 فیفا "ویسنته دل بوسکه"، "پپ گواردیولا" و "ژوزه مورینیو" حضور دارند.‏

"رادامل فالکائو"، "نیمار" و "میروسلاو استاک" نیز سه نامزد نهایی کسب جایزه پوشکاش هستند که به زیباترن گل سال ‏تعلق می گیرد.‏

"مارتا"، "آبی وامباخ" و "الکس مورگان" نیز سه نامزد نهایی برترین بازیکنان سال 2012 در بخش بانوان هستند.‏

مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال جهان 7 ژانویه 2013 (17 دیماه 1391) در نیون سوئیس برگزار خواهد ‏شد.‏

