مسی، رونالدو و اینیستا نامزدهای نهایی توپ طلای فیفا‏

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی که از ژانویه 2012 تا به حال 82 گل به ثمر رسانده تنها 3 گل تا رسیدن به رکورد گرد مولر که در 365 روز 85 گل برای باشگاه و تیم ملی کشورش به ثمر رساند فاصله دارد. او پیش از این سه بار در سال های 2009، 2010 و 2011 عنوان بهترین بازیکن سال جهان را کسب کرده است.
در بین برترین نامزدهای مربیان سال 2012 فیفا "ویسنته دل بوسکه"، "پپ گواردیولا" و "ژوزه مورینیو" حضور دارند.
"رادامل فالکائو"، "نیمار" و "میروسلاو استاک" نیز سه نامزد نهایی کسب جایزه پوشکاش هستند که به زیباترن گل سال تعلق می گیرد.
"مارتا"، "آبی وامباخ" و "الکس مورگان" نیز سه نامزد نهایی برترین بازیکنان سال 2012 در بخش بانوان هستند.
مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال جهان 7 ژانویه 2013 (17 دیماه 1391) در نیون سوئیس برگزار خواهد شد.
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