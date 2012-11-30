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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

بیاتی‌نیا در گفتگو با مهر:

شرایط ذوب‌آهن در نیم‌فصل دوم بهتر می‌شود/ آماده هستم

شرایط ذوب‌آهن در نیم‌فصل دوم بهتر می‌شود/ آماده هستم

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: مطمئن باشید شرایط تیم فوتبال ذوب‌آهن در نیم‌فصل دوم بهتر از گذشته می‌شود.

محسن بیاتی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوستنش به تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: من پس از طی دوران محرومیتم با آقای کاظمی صحبت کردم و با توجه به اینکه دوست دارم بار دیگر عملکرد خوبی از خودم به نمایش بگذارم، به ذوب‌آهن پیوستم و مطمئنم شرایطم به زودی بهتر می‌شود.

وی در مورد جایگاه ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ادامه داد: درست است که ذوب‌آهن در فصل جاری شرایط چندان مناسبی ندارد اما مطمئن باشید این تیم به دوران اوج خود باز می‌گردد و شرایط این تیم در نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال بهتر می‌شود.

مهاجم سابق استقلال تهران ادامه داد: ذوب‌آهن از یک مربی خوب بهره می‌برد که هرگز به جایگاه پایین جدول فکر نمی‌کند و به دنبال پیروزی در مسابقات مختلف است و مطمئنم شرایط این تیم بهتر از گذشته می‌شود.

وی در مورد شرایط بدنی و آمادگی‌اش اضافه کرد: اگرچه من در یک سال گذشته با لباس هیچ تیمی به میدان نرفته‌ام اما از نظر بدنی وضعیت بسیار خوبی دارم زیرا هر روز تمرین می‌کردم و اکنون از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی هستم و مطمئن باشید که همه متوجه آمادگی من می‌شوند.

کد مطلب 1754450

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