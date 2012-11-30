تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه دهم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم محرم سال 1434 هجری قمری و سی‌ام نوامبر سال 2012 میلادی.- هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:* فرش آرا مشهد - راه ساری، ساعت 14، سالن شهید بهشتی مشهد* میثاق تهران - ملی و حفاری ایران، ساعت 14، سالن شهرداری منطقه 11 تهران* لبنیات ارژن شیراز - شهرداری تبریز، ساعت 14، سالن شهید ابوالفتحی شیراز* صبای قم - گاز خوزستان، ساعت 14، سالن شهید حیدریان قم* شهرداری ساوه - شهید منصوری قرچک، ساعت 14، سالن فجر ساوه* گیتی پسند اصفهان - جمعیت هلال احمر، ساعت 14، سالن پیروزی اصفهان- مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان از امروز در شهر پرث استرالیا آغاز می‌شود که تیم جوانان ایران هم در این رقابتها حضور دارد.- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های کاتانیا و میلان آغاز می‌شود.- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با انجام دیدار تیم‌های دوسلدورف و اینتراخت فرانکفورت آغاز می‌شود.- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار اوساسونا و رایووایه‌کانو آغاز می‌شود.

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