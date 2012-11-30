تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و آغاز مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه دهم آذرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم محرم سال 1434 هجری قمری و سیام نوامبر سال 2012 میلادی.- هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:* فرش آرا مشهد - راه ساری، ساعت 14، سالن شهید بهشتی مشهد* میثاق تهران - ملی و حفاری ایران، ساعت 14، سالن شهرداری منطقه 11 تهران* لبنیات ارژن شیراز - شهرداری تبریز، ساعت 14، سالن شهید ابوالفتحی شیراز* صبای قم - گاز خوزستان، ساعت 14، سالن شهید حیدریان قم* شهرداری ساوه - شهید منصوری قرچک، ساعت 14، سالن فجر ساوه* گیتی پسند اصفهان - جمعیت هلال احمر، ساعت 14، سالن پیروزی اصفهان- مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان از امروز در شهر پرث استرالیا آغاز میشود که تیم جوانان ایران هم در این رقابتها حضور دارد.- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای کاتانیا و میلان آغاز میشود.- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با انجام دیدار تیمهای دوسلدورف و اینتراخت فرانکفورت آغاز میشود.- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار اوساسونا و رایووایهکانو آغاز میشود.
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