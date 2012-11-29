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۹ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۳۱

استاندار تهران به اسلامشهر می آید

استاندار تهران به اسلامشهر می آید

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: مردم اسلامشهر روز جمعه دهم آذر ماه سال جاری می توانند با استاندار تهران ملاقات حضوری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن فردا به همراه معاونین خود، برای ملاقات با شهروندان اسلامشهری در مصلی نماز جمعه حضور می یابد تا بعد از برگزاری نماز جمعه به مشکلات شهروندان اسلامشهر رسیدگی کند.
 
18 آبان ماه سال جاری، استاندار تهران با حضور در مسجد خاتم الانبیاء شهرک واوان اسلامشهر از نزدیک با مشکلات اهالی این منطقه بیشتر آشنا شد و استقبال گسترده مردم از طرح تمدن مبنی بر ملاقات حضوری باعث شده که در کمتر از 20 روز، یک بار دیگر مردم منطقه شاهد برگزاری چنین مراسمی باشند.
 
کد مطلب 1754458

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