مشاور امور ورزش و جوانان نماینده مجلس رباط کریم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو در حکم صادره با اشاره به سوابق اردویی در امور جوانان از وی خواست تا با استفاده از تجارب خویش در امور ورزش و جوانان منطقه با اهتمام ویژه دراین حوزه گام بردارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعدادهای نهفته و بالقوه شهرستان نیز گفت: شهرستان های رباط کریم و بهارستان دارای جوانان افتخارآفرین در حوزه های مختلف است که بسیاری از آنان در اوج گمنامی توفیقاتی را برای جامعه و شهرستان کسب کرده اند.

وی افزود: باید ضمن تکریم از اینگونه افراد و بکارگیری از استعدادها در جهت رشد و شکوفایی شهرستان اقدامات لازم انجام شود.