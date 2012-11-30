طرح خانواده پایدار تمامی مشکلات طلاق را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سیامکی بعدازظهر پنچشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: خانواده پایدار در کمیته امداد استان نیز اجرایی می شود تا زوجینی که به دلیل مشکلات مالی از هم جدا می شوند با حمایت های این نهاد از طلاقشان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: کمک هزینه مسکن، مشاوره های حقوقی، بیمه درمانی، کمک موردی بلاعوض، مشاوره شغلی، ایجاد اشتغال، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، خدمات فرهنگی برای ادامه تحصیل و اعطای وام قرض الحسنه بخشی از سرفصل های کمیته امداد برای کمک به زوجینی است که به دلیل مشکلات اقتصادی تصمیم به جدایی می گیرند.

وی با بیان اینکه دختران خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد به دلایل شرایط ویژه در معرض انتخاب‌های نادرست زیادی هستند، بیان کرد: کمیته امداد از سال‌های پیش برنامه‌های آموزشی را برای دختران این خانواده‌ها در نظر گرفته و مشاوره های قبل و بعد از ازدواج به آنان ارائه می کند.

وی عنوان کرد: خدمات کمیته امداد مادی محور نیست بلکه تمام تلاش این نهاد ارائه خدمات اجتماعی و توانمندی افراد است.

وی یادآور شد: خدمات کمیته امداد از بلاعوض به سمت خدمات قرض الحسنه ای پیش رفته تا شخصیت و شان افراد حفظ شود.

سیامکی تصریح کرد: همچنین این نهاد خدمات قطره چکانی نگهدارانده را به سمت خدمات توانمندسازانه تغییر داده است.