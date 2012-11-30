میزبانی قزوین در مسابقات بین المللی مرهون همکاری مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی پنجشنبه شب در مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی تنیس روی میز جوانان و نوجوانان جام فجر که در سالن ورزشی غدیر برگزار شد، اظهارداشت: خوشبختانه با تداوم همکاری مسئولان استان بویژه استاندار توانسته ایم این رقابتهای مهم را در سالهای متوالی برگزار کنیم که این کار به تثبیت جایگاهاستان کمک کرده است.

وی افزود: میزبانی شایسته استان و نیز تداوم آن در هشت سال متوالی موجب شده تا این رویداد در تقویم فدراسیون جهانی نیز ثبت شود که موقعیت مناسبی برای قزوین است.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قزوین تصریح کرد: ورزش می تواند نقش مهمی در تحکیم دوستی های دولتها و ملتها ایفا کند و به نشاط و شادابی جامعه نیز منجر شود.

محمدی یادآورشد: امیدواریم این مسابقات بتواند به تقویت انگیزه نوجوانان و جوانان ورزشکاران رشته تنیس روی میز کمک کند.

رئیس هیئت تنیس روی میز قزوین از حمایت و همکاری شهردار و شورای اسلامی شهر قزوین، مدیرکل ورزش و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در برگزاری مطلوب این رقابت های بین المللی تقدیر کرد.

در این مراسم پس از اجرای نمایش طناب زنی نوجوانان و ورزش زورخانه ای تیم های شرکت کننده از مقابل جایگاه رژه رفتند.

در هشتمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز جوانان و نوجوانان جام فجر بیش از 100 ورزشکار در قالب تیم هایی از کشورهای آذربایجان، بلاروس، عراق، تاجیکستان، روسیه و چهارتیم از کشورمان به مدت چهار روز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.