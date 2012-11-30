کرامت انسانی و عدالت اجتماعی مهمترین مبانی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری شامگاه پنجشنبه در همایش بسیج حقوقدانان سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان که در سالن اجتماعات هلال احمر دامغان برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه بسیج پای حرکت انقلاب برای تحقق کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است، افزود: بسیج معجزه نورانی است که با دست با کفایت امام راحل بنا شد و به یادگار ماند.

بسیجیان در عرصه نبرد جدید سلاح خود را نو کرده اند



وی با یادآوری این مطلب که امام (ره) بسیج را خلق کرد و خود افتخار می کرد یک بسیجی است، خاطر نشان کرد: بسیجیان نقش عمده ای در دست آوردهای امروز انقلاب اسلامی ایران داشته و دارند.



این عضو هیئت دولت یادآور شد: دستاوردهای انقلاب روز به روز در حال توسعه و ترویج است و این امر محقق نشده مگر به همت بازوان پر تلاش مردم بصیر این آب و خاک و بسیجیان که با عوض شدن عرصه نبرد، سلاح خود را تغییر دادند.

دشمن از پیشرفت های ایران انگشت حیرت به دهان برده



عضو شورای عالی قضایی کشور، وجود روحیه بسیجی و جهادی در میان مردم کشور را به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: بسیج که از تک تک اقشار جامعه با تخصص ها و حرفه های مختلف تشکیل شده انقلابی عظیم در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی پدید آورده که دشمنان انگشت حیرت به دهان برده اند و تاب تحمل این پیشرفت ها را ندارند.

بختیاری ضمن گرامیداشت 12 آذر روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روز بسیج حقوقدان ادامه داد: حقوقدانان بسیجی ما باید در تمامی عرصه ها حضور اسلامی و انقلابی خود را به نمایش بگذارند و در جهت چشاندن طعم عدالت به مردم بیش از گذشته تلاش کنند.

بسیج حقوقدانان، سطح آگاهی حقوقی مردم را بالا ببرد



وی با تاکید بر اینکه مبانی حقوقی ما بر اساس کرامت انسانی پیاده شده و در اجرای عدالت نباید حق کسی ضایع شود، اظهار داشت: دفاع از حقوق محرومین باید در دستور کار بسیج حقوقدانان قرار گیرد و توجه به این نکته باید بیش از گذشته باشد.



وزیر دادگستری ابراز داشت: بسیج حقوقدانان باید امید را در جامعه ایجاد کند و سطح اطلاعات و آگاهی حقوقی مردم را بیش از گذشته افزایش دهد.

سمنان 100 هزار دانشجوی پیشتاز علمی دارد



استاندار سمنان نیز در این مراسم با اشاره به این که استان سمنان 100 هزار دانشجوی پیشتاز در عرصه های علمی و آموزشی کشور دارد، گفت: سرانه جمعیت دانشجویی استان با داشتن 52 مرکز دانشگاهی نسبت به دیگر استان های کشور سه برابر است.



عباس رهی با اشاره به اینکه در استان سمنان علمای بزرگ و تاثیر گذاری رشد یافته اند، تاکید کرد: در این استان به ازای هر شش نفر یک دانشجو وجود که این نشان از پیشتاز بودن مردم این استان در زمینه های علمی و آموزشی دارد.

پیشرفت مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت نیازمند تخصیص اعتبار



وی به اقدامات و دستاوردهای دولت در استان سمنان اشاره کرد و ادامه داد: سه سفر هیئت دولت به این استان دستاوردهای خوبی برای ما داشت و به جرات می توان گفت میزان پیشرفت فیزیکی سفر دور اول دولت 99 درصد، دور دوم 87 درصد و دور سوم سفر 50 درصد است.

استاندار سمنان با تاکید بر این که اگر تاپایان سال جاری مشکل اعتباری حل شود میزان پیشرفت فیزیکی مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به 80 درصد خواهد رسید تصریح کرد: بیمارستان های جدید الاحداث 160 و 220 تختخوابی شهرهای دامغان و سمنان تکمیل شده و در حال تجهیز است و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهند رسید.

ساخت 8 هزار واحد مسکن مهر مازاد در استان سمنان



رهی همت و تلاش دولت خدمتگزار را موجب احداث 23 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان سمنان دانست و خاطر نشان کرد: سهم این استان 15 هزار واحد مسکن بود که هشت هزار واحد مازاد نیز جهت رفاه حال متقاضیان مسکن مهر احداث شده است.



وی با تاکید بر این که مسئولان دستگاه های اجرایی استان سمنان حول محور نماینده ولی فقیه در استان سمنان و با وحدت و اتحاد کامل به فعالیت مشغولند، اظهار داشت: بسیج حقوقدانان استان تاکنون خوب عمل کرده و نقش و فعالیت ستودنی دارد.

بسیج یکی از 20 معجزه انقلاب اسلامی ایران



فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به این که بسیجیان معجزه گران قرن هستند گفت: انقلاب اسلامی ایران دارای 21 معجزه بوده که وجود و حضور بسیج نیز یکی از این معجزه ها است.



سردار علی استاد حسینی خاطر نشان کرد: معجزه بسیج را می توان بعد از حماسه عظیم هشت سال دفاع مقدس در برگزاری یادواره ها ی شهدا و راهیان نور دانست.

وی بسیج را راس همه امور معرفی و تصریح کرد: بسیج محکم و پابرجا ایستاده و در دفاع و حراست از دستاوردهای نظام تلاش می کند.

فعالیت 18 قشر بسیج در جامعه



فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با اشاره به نقش و جایگاه بسیج از دیدگاه معمار کبیر انقلاب عنوان کرد: بنا بر فرمایش امام راحل اگر بسیج نبود نظام هم نبود و از این جهت بسیج دارای نقش و جایگاه والایی است.

استاد حسینی در پایان یادآور شد: در حال حاضر 18قشر بسیج در جامعه فعالیت می کند و بسیج حقوقدانان نیز یکی از این قشرهاست.

به گزارش مهر، در خاتمه این همایش از پنج حقوقدان برتر با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.