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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۸

هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا برگزار شد

هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا برگزار شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان عصر پنجشنبه در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 71 رسال اسب ورزشی در هفت دوره هزار و 1600 متر طول به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، 256 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی ترکمن گلیسا با چابکسواری قربان محمد اودک، آی مالای با مهران علایی و چنار با میلاد پایدار، در کورس دوم اسبهای شهباز با محمد خجملی، جنی پای با فیض الله رجال و جنی ون با قربان محمد اودک و در کورس سوم اسبهای آس گری با فیض الله رجال، خواری با نادر صالح پور و تندرو با آق ویلی بشگرد اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی تروبرد پلپای با سوارکاری کمال دالیجه عطا، سیلد مارشال با ستار مهرانی و هیلد دنسر با ابوطالب چاری زاده در کورس چهارم، اسبهای دوخون ماه سکرت با قربان محمد اودک، کاپوچینو با امیرمختومی و براندو با کمال دالیجه عطاء و اسبهای دوخون بانی با عید محمد غراوی، آل بهار با کمال دالیجه عطا و یاهانه با قربان محمد اودک در کورس شش برتر شدند.

اسبهای ورزشی دوخون قلیچ خان با چابکسواری قربان محمد اودک، اسپی تورس با کمال دالیجه عطاء و هیدورژن با ستار مهرانی در کورس هفتم از دیگر اسبها پیشی گرفتند.

رئیس مجموعه سوارکاری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس دوم و چهارم ویژه اسبهای تروبرد و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

حکیم ایگدری افزود: هفته سوم این رقابتها که دو هفته تعویق افتاد عصر جمعه با شرکت 76 راس اسب ورزشی در هفت دور برای کسب 242 میلیون و 800 هزار ریال جایزه برگزار می شود.

کد مطلب 1754483

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