هفته چهارم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 71 رسال اسب ورزشی در هفت دوره هزار و 1600 متر طول به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، 256 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی ترکمن گلیسا با چابکسواری قربان محمد اودک، آی مالای با مهران علایی و چنار با میلاد پایدار، در کورس دوم اسبهای شهباز با محمد خجملی، جنی پای با فیض الله رجال و جنی ون با قربان محمد اودک و در کورس سوم اسبهای آس گری با فیض الله رجال، خواری با نادر صالح پور و تندرو با آق ویلی بشگرد اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی تروبرد پلپای با سوارکاری کمال دالیجه عطا، سیلد مارشال با ستار مهرانی و هیلد دنسر با ابوطالب چاری زاده در کورس چهارم، اسبهای دوخون ماه سکرت با قربان محمد اودک، کاپوچینو با امیرمختومی و براندو با کمال دالیجه عطاء و اسبهای دوخون بانی با عید محمد غراوی، آل بهار با کمال دالیجه عطا و یاهانه با قربان محمد اودک در کورس شش برتر شدند.

اسبهای ورزشی دوخون قلیچ خان با چابکسواری قربان محمد اودک، اسپی تورس با کمال دالیجه عطاء و هیدورژن با ستار مهرانی در کورس هفتم از دیگر اسبها پیشی گرفتند.

رئیس مجموعه سوارکاری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس دوم و چهارم ویژه اسبهای تروبرد و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

حکیم ایگدری افزود: هفته سوم این رقابتها که دو هفته تعویق افتاد عصر جمعه با شرکت 76 راس اسب ورزشی در هفت دور برای کسب 242 میلیون و 800 هزار ریال جایزه برگزار می شود.