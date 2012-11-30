دشمنان برای تخریب و تضعیف ایران فرهنگ و هنر را هم وسیله کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی در افتتاحیه هشتمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه و دویست وبیست و دومین نمایشگاه کتاب کشور که شب پنج شنبه در محل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد کرمانشاه برگزار شد گفت،: امید است بتوانیم در راستای فرهنگ سازی کتاب و کتاب خوانی خدمات گسترده تری داشته باشیم.

وی علاوه بر ویژگی های نمایشگاه کتاب و برنامه ها ی جانبی این نمایشگاه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: پرداختن به اقتصاد مقاو متی لازم و ضروری است و برنامه های فرهنگی بستر اقتصاد مقاومتی است و با هم همگراست.

وی افزود: باید فضای کتاب و کتابخوانی توسعه پیدا کند.



وی از جمله دستاوردهای فرهنگی، هنری ، علمی و دیگر فناوری ها را در کشور را مربوط به رشد و پو یایی مطالعه کتاب و کتابخوانی دانست.

وی ادامه داد: اهل کتاب و مطالعه باید گا م های بلندی بر دارند، و حتی پیروزی های اخیرمسلمانان در غزه مدیون و نتیجه تلاش فرهنگی است .

حسینی به موفقیت های مسلمانان در غزه که سال ها پیش با سنگ به مبارزات خود ادامه می دانند و امروز با موشک هایی با برد بیش از 10 کیلو متر به مبارزات خود ادامه می دهند اشاره کرد و گفت: مستکبران جهانی گمان کردند بااعمال فشار های گوناگون بر ایران و تحریم این کشوردر زمینه های مختلف می توانند این کشور را از پای در آورند در حالی که این تحریم ها خود یک فرصتی ایجاد کرد که پیشرفت و رشد کشور ایجاد شود و به خود کفایی برسیم.



وی در خصوص اهمیت مطالعه کتاب از دیدگاه های مختلف و اعتقادات دینی اشاره کرد و گفت: هجمه های فرهنگی و استفاد ه از هنر در رابطه تخریب دید گاه فرهنگی جوانان ایرانی سعی در تضعیف و از بین بردن این کشور دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: نام کرمانشاه با قدمتی کهن و پیشینه ای دیرین همواره در کنار بزرگان .و نام آوران، عالمان و ، شهیدان و مشاهیر بزرگ اسلام و جهان آ.ورده می شود و این استان دارای پیشینه ای تاریخی و تمدنی به قد مت تاریخ است.

وی در پایان به فرمایشات رهبر انقلاب در رابطه با ارزش نهادن به کتاب و کتاب خوانی اشاره کرد و گفت: امروز کتاب ما داراری ارزش فرهنگی زیادی است و باید در جهت ترجمه معکوس این کتب اقدام شود و از فارسی به دیگر زبان ها مبادرت ورزید.

وی افزود: در واقع دیگر کشورها دیگران با بهره گیری از اساطیر ایرانی برای خود اسطوره می سازند ولی در ایران احتیاج به اسطوره سازی نداریم بلکه ما دارای اسطوره های بی شماری هستیم و لازم به اقراق نیشت و اگر بتوانیم ارزش های این کشور را بیان کنیم کافی است.



