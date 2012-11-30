استان کرمانشاه جزو استان های برتر در استقبال از کتابخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه با سابقه دیرینه فرهنگی مردمی فهیم و علاقه مند به فرهنگ کتابخوانی هستند.

وی افزود: خوشبختانه مردم این دیار همواره از نمایشگاه های برگزار شده کتاب استقابل خوبی داشته اند و امیدواریم در این دور نیز تداوم یابد.

حجت الاسلام افتابی گفت: حضور 400 ناشر کشوری در این نمایشگاه از ویژگی های موثر آن است

وی افزود: در این نمایشگاه 10 ناشر کرمانشاهی نیز حضور دارند و 30 غرفه از این نمایشگاه نیز به ناشران و فروشندگان کتاب کرمانشاه اختصاص یافته است.

آفتابی ادامه داد: در این نمایشگاه کتاب هایی با موضوعات عمومی، مذهبی، حقوقی، پزشکی، دانشگاهی و کمک آموزشی عرضه می شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: همچنین در این نمایشگاه نمایندگانی از انتشارات امیرکبیر و دانشگاه تهران حضور دارند که از دیگر ویژگی های بارز این نمایشگاه است.

حجت الاسلام آفتابی ادامه داد: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از نهم تا 15 سال جاری برقرار و به مدت یک هفته آماده بازدید علاقه مندان است.

وی میزان بودجه اختصاص داده شده برای بن در این نمایشگاه را 500 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بر همین اساس در این نمایشگاه به خریداران 20 درصد از سوی ناشرین و 20 درصد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه تعلق خواهد گرفت و در مجموع به خریداران 40 درصد تخفیف داده می شود.

وی افزود: از 500 میلیون بودجه اختصاص یافته 10 از محل اعتبارات استانی تخصیص داده شده و مابقی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین کرده است.

آفتابی گفت: این نمایشگاه در روزهای برگزاری صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 و 30 دقیقه الی 20 آماده بازدید علاقه مندان است.

وی در پایان ایام محرم و سوگواری امام حسین(ع) و یارانش را تسلیت گفت و ادامه داد: برپایی نشست های تخصصی با موضوعات دینی، فرهنگی، با حضور اساتید برجسته، اجرای نمایش تعزیه خوانی و دایر کردن غرفه ای با نام مبارک پیامبر اعظم (ص) از جمله برنامه هایی است که در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

