فولاد ماهان بازی مهم هفته را واگذار کرد/ صعود نفت به دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های پنجم و ششم از رقابت‌های لیگ برتر ووشوی باشگاه‌های کشور روز گذشته در آکادمی ووشو برگزار شد که طی آن فولاد ماهان در مهم‌ترین دیدار مقابل پرشین نتیجه را واگذار کرد تا برای صعود به نیمه نهایی چشم به بازی‌های هفته های آتی داشته باشد.

پرشین قبل از این دیدار تاکسیرانی آمل را شکست داد و فولاد ماهان هم مقابل شهرداری چترود پیروز از میدان خارج شد و با انگیزه بالا مقابل هم صف آرایی کردند و در نهایت در یک مبارزه جذاب و دیدنی، پرشین پیروز از میدان خارج شد.

از مهم‌ترین حوادث این دیدار می توان به شکست علی بختیاری قهرمان سال 2012 آسیا مقابل رضا سبحانی از فولاد ماهان آن هم در دو راند متوالی اشاره کرد. جواد آقایی نایب قهرمان آسیا هم مجتبی حسین زاده را با ضربه فنی شکست داد تا باخت بختیاری را جیران کند.

برتری علی یوسفی از پرشین در وزن 65- کیلوگرم مقابل علیرضا بختیاری در پایان راند سوم، پیروزی سجاد عباسی دارنده مدال طلای آسیا از پرشین مقابل عباس شیخی نایب قهرمان جوانان آسیا آن هم با ضربه فنی و برتری فرود ظفری جوان از فولاد ماهان مقابل علی فتحی از پرشین از دیگر حوادث این دیدار بود.

در تالو پرشین به لطف هنرنمایی فرشید اسدیان،امین عسکری زاده و میلاد نصیری مقابل فولاد ماهان 3 بر یک صاحب برتری شد این در حالی است که تنها برد فولاد در تالو توسط طاهر قاسمی قهرمان جوانان آسیا در بسته نان چوان به ثبت رسید.

در دیگر بازی‌های این هفته نفتی ها مقابل رنگ فیروزه پیروز شدند تا صعود خود را به نیمه نهایی مسجل کنند.هیات خراسان رضوی مقابل معدن انگوران زنجان صاحب برتری شد و دانشگاه آزاد هم تاکسیرانی آمل را شکست داد.

در پایان رقابت‌های هفته ششم نفت تهران از گروه دوم صعود زودهنگام خود به مرحله نیمه نهایی را مسجل کرد و پرشین در گروه اول در آستانه رسیدن به جمع چهار تیم برتر قرار گرفت.



اما دانشگاه آزاد در گروه اول با کسب 12 امتیاز همچنان در مکان دوم ایستاده و فولاد ماهان سپاهان با 6 امتیاز راه سختی برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر دارد. در گروه دوم نیز خراسان رضوی با توجه به برتری مقابل معدن انگوران زنجان ضمن کسب سومین برد خود 9 امتیازی شد تا امیدواری اش برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی دوچندان شود.

نتایج کامل بازی‌های لیگ ووشو:

هفته پنجم

* شهرداری چترود کرمان صفر- فولاد ماهان سپاهان 12

* تاکسیرانی آمل یک - پرشین 11

* معدن انگوران زنجان 4 - هیات خراسان رضوی 8

هفته ششم

* نفت تهران 12- رنگ فیروزه شیراز صفر

* تاکسیرانی آمل صفر - دانشگاه آزاد 13

* پرشین 9 - فولاد ماهان سپاهان 4