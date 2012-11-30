  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۳

برای حضور در رقابت‎های جهانی/

پومسه روها فردا به کلمبیا می روند/ سفر بدون رئیس

پومسه روها فردا به کلمبیا می روند/ سفر بدون رئیس

تیم ملی پومسه برای حضور در هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان فردا شنبه تهران را بدون رئیس فدراسیون به مقصد کلمبیا ترک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی جهان از پنجشنبه 16 آذر به میزبانی کشور کلمبیا و شهر "تونجا" به مدت سه روز برگزار خواهد شد که تیم ملی پومسه کشورمان با 12 تکواندوکار مرد و زن  برای حضور در این رقابت‌ها، بامداد شنبه یازدهم آذر تهران را به مقصد "بوگوتا" ترک می کنند.

مهدی جمالی ، محمد نادری ، حسین بهشتی  ، حسن زاهدی ، علی سلمانی ، احمد اخلاقی،  محمد مهدی جمشیدی در ترکیب تیم مردان ، نسترن ملکی ،کلثوم ملامددخانی ، بهاره آدریان ، نسترن ملک محمدی ، ساناز خرمی پور و بدری اسدی در ترکیب تیم بانوان و در دو قسمت انفرادی و تیمی در این دوره از رقابت‌ها به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

شین چال کانگ به عنوان سرمربی ، زهرا سروی نایب رئیس و حسن ذوالقدر دبیر فدراسیون به عنوان سرپرست، تیم های بانوان و آقایان را همراهی خواهند کرد. نکته جالب توجه اینکه سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون برای اولین بار تیم ملی را در یک سفر برون مرزی همراهی نخواهد کرد.

تیم ملی پومسه کشورمان با حضور در شش دوره گذشته مسابقات جهانی 10 مدال طلا، 30 نقره و 26 برنز در دو بخش بانوان و آقایان و سه مقام نایب قهرمانی، یک سومی و یک مقام چهارمی را از آن خود کرده است. در دوره گذشته این مسابقات که سال 2011 در روسیه برگزار شد تیم ملی ایران مقام هشتم را به خود اختصاص داد.

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان از16 الی 19 آذر با حضور برترین پومسه روها ی جهان برگزار می شود.

کد مطلب 1754489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها