مسجد الاقصي درميان شراره هاي تعصب و زياده خواهي صهيونيستها

همانگونه كه درخبرهاي چند هفته اخيرمربوط به رويدادهاي شهر مقس قدس آمده بود، رژيم صهيونيستي، سعي در تدوين و اجراي برنامه هايي دارد تا بوسيله آن روند تخريب مسجد الاقصي و بافت جمعيتي شهر بيت المقدس در يك مقطع زماني فراهم گردد.

منابع خبري چندي است كه اعلام داشته اند صهيونيستها با هماهنگي دفتر شارون در جديدترين تحرك ، پلي را نزديك مسجد الاقصي براي ورود راحت تر صهيونيستها به اين مسجد احداث كرده اند.

اين در حالي است كه بسياري از صهيونيستهاي افراطي در فروردين ماه سال جاري در يك اقدام از پيش تعيين شده در صدد ورود به مسجد الاقصي و تخريب آن بودند و در يك برنامه جديد كه روزنامه الخيلج آنرا به نقل از ديويد حري از مسئولان سازمان افراطي صهيونيستي " رواوا" منتشر كرده در تاريخ 19 ارديبهشت ( 9 مي ) براي حمله به مسجد الاقصي درحال برنامه ريزي هستند.

درهمين زمينه يك سازمان افراطي يهودي اعلام نمود، قصددارد 10 هزارصهيونيست تندرو را براي حمله به مسجدالاقصي سازماندهي كند.اين سازمان درتلاش است پس از شكست اولين برنامه حمله به قبله گاه نخست مسلمانان، براي دومين بار درروز دوشنبه (فردا) با حضور ده هزارصهيونيست افراطي بارديگريورش به داخل اين مسجد را عملي سازد.اين اقدام بنا به اذعان اين گروههاي متعصب به نيت ويران كردن بناي اين مسجد مقدس وساختن هيكل سوم برويرانه هايش صورت مي گيرد كه آنها مدعي اند اين اقدام براساس باور واعتقاد مذهبي شان پيگيري مي شود.

رژيم اشغالگر قدس براي اجراي طرح خطرناك باب الخليل كه براساس آن 600 مجتمع شهرك نشيني در شهرك معاليم ادوميم نزديك مسجد الاقصي ساخته خواهد شد قصد دارد براي اغواي افكار عمومي جهان به منظور توجيه اقدامات خود ، شرايط را براي نفوذ يهوديان افراطي به مسجد الاقصي آماده مي كند و اين در حالي است كه اريل شارون در سفر دهم خود به آمريكا نظر مساعد بوش را در حمايت از اقدامات رژيم اشغالگر قدس به منظور توسعه شهرك سازي به استثناي 4 مورد كوچك در شمال كرانه باختري به عمل آورده است.

شايان ذكراست رهبران شهرك نشينان صهيونيست به نقل از سايت اينترنتي محيط درسپتامبر سال گذشته با انگشت گذاشتن بر روي همين چهار شهرك شمال كرانه باختري تهديد كرده بودند كه مسجد الاقصي را با بمب منفجر خواهند كرد.

نبود توازن قدرتي در عرصه بين المللي به منظورجلوگيري از طرحهاي رژيم صهيونيستي ، عملا اين رژيم را به افراط گري در اجراي برنامه هاي خود مصمم ساخته است. اما اينكه چرا دولت اسراييل با بهانه قرار دادن بافت فرسوده مسجد الاقصي به تخريب آن اقدام مي ورزد ريشه در تعبير شعائر ديني دارد كه صهيونيستها به آن دامن مي زنند.

واقعيت آن است كه رژيم اشغالگر قدس براي توجيه پذير كردن هويت وبرپايي غصبانه دولت خود نيازمند استنادات تاريخي است كه اين استنادات در بافت فعلي مسجد الاقصي يافت نمي شود . لذا آنها با يك تعبير شرعي خود را متعهد مي دانند كه بناي معبد سليمان را براي انجام تكاليف يهوديان بايد احيا كنند و اداي مسلمانان در اجراي شعائر و مراسم ديني در اين مكان مقدس اجحاف به حق آنها تلقي مي شود.

لذادر طول زمان به بهانه هاي مختلف و در راس آنها ترميم بافت فرسوده بيت المقدس سعي در تغيير وضعيت موجود به نفع يهوديان بر آمده اند و با سنجش عكس العمل مسلمانان درمقابله با عملكرد خود و با مرتفع كردن فضاي زماني مساعد ، سعي در پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده دارند.

نكته حائز اهميت اينكه اين اقدام تحريك آميز رژيم صهيونيستي بطورحتم به بحراني عميق در منطقه تبديل خواهد شد چراكه در طول مبارزات امت اسلامي عليه زياده خواهي غاصبان رژيم صهيونيستي واكنش مردم، ملتها و دولتهاي اسلامي دفاعي وبا هدف حفظ ميراث ديني وتمدني بوده است تا آنجا كه در چند روز اخير گروههاي جهادي در فلسطين ضمن آماده باش به نيروهاي خود ، هشدار دادند كه هر گونه ضربه به حريم ابراهيمي را با انتفاضه سوم پاسخ خواهند گفت. درعين حال گروههاي مختلف سياسي و مردمي باتشكيل راهيپمايي سراسري و حركت به سوي بيت المقدس اعلام كردند هر گونه تعرض به اين مكان را با واكنش محكم و قاطعانه پاسخ مي دهند.

درهمين راستا نيز گروههاي مقاومت در فلسطين وديگر كشورهاي اسلامي با اولويت دفاع از قدس اعلام كردند در صورت جسارت صهونيستها به قبله اول مسلمانان اينان با نقض آتش بس به عمليات مقاومت بار ديگر بازخواهند گشت . علاوه بر اين در تمامي شهرهاي فلسطيني در كشورهاي هجوار همانند سوريه و لبنان و حتي عراق و اردن به همراه كشورهاي اسلامي همانند عربستان وكويت و ايران و تشكيلات خودگردان فلسطين همگي نسبت به هر گونه تهديد هشدار دادند.

در نهايت بنظر مي رسد در صورت هر گونه تعرض صهيونيستي علاوه برخروش ملتهاي اسلامي ، موج جديدي از خشونتها و كشتار در سرزمينهاي اشغالي بوقوع بپيوندد كه كنترل اوضاع در توان هيچ نيروي درمنطقه نخواهد بود و درعين حال ضرورت دارد از هم اكنون سازمانها و احزاب و گروههاي اسلامي و عربي با عكس العمل قاطع تمامي تدابير لازم را براي پاسداشت حرمت مسجد الاقصي اتخاذ نمايند و راهكارهاي لازم ملي ، منطقهاي و حتي بين المللي را براي جلوگيري از هر نوع اقدام نابخردانه صهيونيستي بكار نبندند