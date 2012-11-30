  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

رصد مقارنه زمین با سیاره مشتری در روز دوشنبه/ مقارنه بعدی در 2021

رصد مقارنه زمین با سیاره مشتری در روز دوشنبه/ مقارنه بعدی در 2021

در روز 13آذرماه شاهد حالت مقارنه سیاره مشتری با زمین هستیم و تا سال 2012 این دو جرم آسمانی به این فاصله از یکدیگر نخواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه 13 آذرماه سیاره برجیس یا مشتری به نقطه مقابله با زمین‌ می ‍‌رسد.

در این پدیده زمین میان خورشید و مشتری قرار می‌گیرد و دو سیاره زمین و مشتری به کوتاه‌ترین فاصله ممکن از یکدیگر می رسند.

این آخرین مقابله مشتری با زمین است و این دو سیاره تا سال 2021 در هیچ مقابله‌ا‌ی به چنین فاصله کمی از یکدیگر نخواهند رسید.

سیاره مشتری بزرگ‌ترین سیاره منظومه خورشیدی است. این سیاره در یک مدار بیضی مانند به دور خورشید می‌چرخد. هر دور 12 سال زمینی طول می‌کشد. همچنان که سیاره به دور خورشید می‌گردد، به دور محور فرضی خود نیز می‌گردد. چرخش سیاره برجیس به دور خود سریع‌تر از هر سیاره دیگری در سامانه خورشیدی است.

کد مطلب 1754492

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