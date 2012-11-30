  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

کشف آب منجمد بر روی عطارد

کشف آب منجمد بر روی عطارد

کاوشگر مسنجر که اکنون در حال بررسی سیاره عطارد است، وجود آب منجمد را در قطب شمال نزدیک ترین سیاره به خورشید تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اعلام کردند این آب منجمد در منطقه ای در قطب شمال عطارد که دائما در سایه قرار دارد یافت شده است.

تصور می شود این یخ حدود دستکم  45.72 سانتی متر و احتمالا تا 19 متر عمق دارد.

دانشمندان ناسا می گویند احتمالا قطب جنوب عطارد نیز دارای یخ و آب منجمد هست اگرچه هنوز داده هایی که از این نظریه پشتیبانی کند وجود ندارد. مسنجر در مدار نزدیک تری به قطب شمال می گردد تا قطب جنوب.

سالها اندازه گیری های راداری حاکی از وجود یخ بر روی عطارد انجام می شد اما اکنون دانشمندان برای تئوریهای خود شاهد و مدرک یافته اند.

مسنجر نخستین فضاپیمایی است که در حال مطالعه و گردش به دور عطارد است.

کد مطلب 1754493

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