علامه کلباسی هرگز از مسائل اجتماعی غافل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار اعضای ستاد نکوداشت علامه محمد ابراهیم کلباسی مشهور به حاجی کلباسی طی سخنانی با اشاره به آیات قرآن کریم، اظهار داشت: قرآن کریم درباره مرگ افراد به 2 نوع یاد کرده است قسمت اول آن است که وقتی شخصی می‌میرد به مرگ یک فرد تعبیر شده و در بخش دوم به مرگ یک جمع تعبیر شده است.



وی ادامه داد: می‌توان گفت که وجود برخی از افراد در جامعه به قدری تاثیرگذار است که مرگ آنها به مثابه مرگ جمع یاد شده است.



این مرجع تقلید اضافه کرد: از آیات قرآن برداشت می‌شود که مرگ علما نیز به مثابه مرگ جمع بوده و فوت این بزرگواران به گفته قرآن کاستن بخشی از زمین است.



برخی از علما با فعالیت‌‌های خود اندیشه‌ای را در جامعه ایجاد کرده‌اند



وی تاکید کرد: البته عده‌ای از علما وجود دارند که با فعالیت‌‌های خود اندیشه‌ای را در جامعه ایجاد و موجی را به راه انداخته‌اند.



آیت الله سبحانی با بیان این که مرحوم علامه کلباسی از زمره چنین علمایی هستند، تصریح کرد: برای شناخت این بزرگوار، مراجعه به اساتید و شاگردانش حکایت از سطح علمی و شخصیتی ایشان دارد، به طوری که ایشان از محضر اساتیدی چون محقق بهبهانی، بحرالعلوم و کاشف‌الغطا بهره برده و شاگردانی چون میرزای شیرازی را تربیت کرده است.



وی در ادامه ابراز داشت: این عالم ربانی علی‌رغم دارا بودن ابعاد مهم علمی و اخلاقی، هرگز از مسائل اجتماعی غفلت نکرد و همواره یکی از مبارزان علیه فرق انحرافی بودند.



این مرجع تقلید با تاکید بر لزوم معرفی مراجع و علمای گذشته به نسل جوان، یادآور شد: علامه حاجی کلباسی یکی از عارفان بزرگی بودند که فرزندان ایشان نیز مسیر پدر را ادامه داده و آثار برجسته‌ای از خود به یادگار گذاشتند که این کتب باید چاپ و در اختیار جامعه علمی و دینی کشور قرار گیرد تا ضمن آشنایی نسل جدید با علمای گذشته، چراغ راهی برای طلاب جوان باشند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، در ابتدای این دیدار، علی کلباسی، مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان و دبیر اجرایی ستاد نکوداشت علامه کلباسی، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه های این ستاد ارائه داد.

