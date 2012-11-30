صبای قم در سومین بازی برابر نفت آبادان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارها، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم سومین بازی خانگی خود در این فصل را برگزار کرد و سومین بار در این فصل نیز پیروز شد.



10 نفره شدن صنعت نفت آبادان در نیمه نخست



در این مسابقه حساس که در حضور تماشاگران فوتبال دوست قمی برگزار شد، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در سومین مسابقه داخل خانه خود در رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور، میزبان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و تیم 10 نفره حریف را با اختلاف یک گل از پیش رو برداشت.



صبای قم در این دیدار خانگی که در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم به انجام رسید، در حالی مقابل تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان صف آرایی کرد که در بازی قبل خانگی میزبان تیم های نفت و گاز گچساران و شهرداری اندیمشک بود و بعد از پیروزی سه بر دو در برابر نفت و گاز و برتری دو بر یک مقابل تیم شهرداری اندیمشک، این بار با حساب دو بر یک از سد تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان گذشت و در جدول گروه دوم لیگ برتر هفت امتیازی شد.



در بازی برابر تیم صنعت نفت آبادان، شاگردان حامد بختیاری‌زاده در تیم فوتبال نوجوانان صبای قم بسیار خوب و قوی ظاهر شدند و در نیمه نخست با ارائه فوتبال و بازی هجومی برابر میهمان خود تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان بارها تا آستانه رسیدن به گل پیش رفتند که دو بار در دقایق 32 و 41 توسط حسن حاجی و میثم شیردل در این کار موفق بودند و نیمه نخست دو بر صفر به سود صبا به پایان رسید، ضمن اینکه در لحظات پایانی این نیمه تیم صنعت نفت آبادان به دلیل اخراج یکی از بازیکنان خود 10 نفره شد.



در این نیمه خطای عمد بازیکن تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان موجب شد تا داور مسابقه وی را از زمین اخراج کند و بدین ترتیب صبای قم کار آسان‌تری برای پیروزی در این بازی خانگی داشت و سه امتیاز را در هفته هفتم و پایانی دور رفت لیگ برتر نوجوانان از آن خود کرد.



صعود دو پله‌ای صبا در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال



در نیمه دوم این دیدار تیم فوتبال نوجوانان صبای قم مقابل صنعت نفت آبادان موقعیت‌های گل متعددی را به دست آورد اما موفق به باز کردن دروازه تیم حریف نشد و در عوض تیم میهمان یک با به گل رسید و در مجموع صبای قم دو بر یک برنده شد.



صبای قم در حالی برابر تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان پیروز شد که به سه امتیاز این مسابقه نیاز ضروری داشت تا بتواند تا پیش از آغاز دور برگشت این رقابت ها، جایگاه خود در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور بهبود ببخشد.



نوجوانان صبای قم در حالی در سومین دیدار خانگی خود در لیگ برتر نوجوانان کشور برابر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان صاحب برتری شد که در این فصل حامد بختیاری از فوتبالیست های بسیار جوان یکی دو سال اخیر قم در راس کادر فنی این تیم قرار دارد و صبا فعلا با 10 امتیاز بعد از فولاد خوزستان 16 امتیازی، استقلال اهواز و ذوب آهن 13 امتیازی در رده چهارم گروه دوم ایستاده است.

