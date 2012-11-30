یک و نیم هکتار فضای سبز در بستر رودخانه قم کاشته شد

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بستر رودخانه قمرود از رمپ شهیدان شکروی تا پل روگذر اتصالی به منطقه 2 شهرداری منطقه چهار قم به احداث فضای سبز بالغ بر یک و نیم هکتار در بستر رودخانه اقدام کرده است.



وی گفت: با توجه به اتمام عملیات عمرانی بستر رودخانه از رمپ شهیدان شکروی تا پل انقلاب که سبب تسهیل در تردد خودروها و کاهش بار ترافیکی بلوار امین و خیابان مصلی قدس جنوبی شده است، واحد فضای سبز شهرداری منطقه چهار نیز همزمان با اتمام عملیات عمرانی در قالب پروژه های فاز 2 و پروژه رمپ شهیدان شکروی اقداماتی را در خصوص توسعه فضای سبز انجام داده است.



وی ادامه داد: در این راستا شهرداری منطقه چهار قم اقدام به کاشت چمن، گلهای فصلی و درختچه های زینتی زیبا و آبیاری آنها با سیستم بارانی و قطره ای کرده است.



شهردار منطقه چهار قم بیان کرد: در این راستا شهرداری منطقه چهار به 11 هزار و 850 متر مکعب خاکبرداری، خاکریزی و ماسه دهی، 14 هزار و 600 متر مربع تسطیح و آماده سازی و 14 هزار و 600 متر مربع احداث شبکه آبیاری قطره ای و بارانی اقدام کرده است.



وی ادامه داد: در این راستا به کاشت 14 هزار و 400 متر مربع چمن و گل های فصلی اقدام شده است.