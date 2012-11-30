تأکید بر حضور فعال تر طلاب و علما در شجره طیبه صالحین ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست این طلاب حوزه علمیه شامگاه پنجشنبه با حضور مسئولان بسیج و شجره طیبه صالحین امام صادق(ع) با موضوع "مشارکت فعال در طرح شجره طیبه صالحین" برگزار شد.

سرمربی این طرح در شهرستان ورامین در این نشست، طی سخنانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح صالحین و تأکیدات مقام معظم رهبری، ارتقای سطح کیفی پایگاه های بسیج و حضور طلاب به عنوان سر گروه در پایگاه ها را مهم توصیف کرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: پرورش استعدادهای انقلاب در راستای اهداف عالی جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام راحل و شهدای عزیز، از وظایف مهم بسیج است که طرح شجره طیبه صالحین در این راستا اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: حلقه‌ های صالحین حلقه ‌های یارگیری برای امام عصر(عج) است که در آن، بسیجیان ضمن تقویت بنیان‌های معرفتی خود، به عمق بخشی هرچه بیش‌تر انقلاب در داخل می ‌پردازند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: همه تمرکز بسیج روی طرح شجره طیبه صالحین است. اصلی‌ترین مطالبه امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی از بسیجیان کادرسازی برای امام زمان (عج) است.

کادر سازی برای نظام اسلامی از اهداف عمده اجرای طرح صالحین است

وی یکی دیگر از اهداف عمده اجرای طرح صالحین را کادر سازی برای نظام اسلامی معرفی کرد و گفت: مدیران ما باید با تفکر بسیجی انتخاب شوند.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: آثار این طرح عظیم را در آینده مشاهده خواهیم کرد به طور حتم علمای بزرگوار و ائمه جماعات نیز در اجرای این طرح که از جمله اهداف اصلی آن، انس بیشتر بسیجیان با سنگر مساجد است، کمک می ‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در پایان بر حضور طلاب و علما در مقابله با دشمنان و تقویت معرفت دینی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، فرمانده سپاه ناحیه ورامین نیز با اشاره به تهدیدات فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی گفت: امروز تمام همت سپاه پاسداران در اجرای این طرح بکار گرفته شده و دشمنان از این امر در هراس هستند.

طرح صالحین در جهت خودسازی نیروهای بسیج برای ورود به عرصه های مورد نیاز

سرهنگ پاسدار مرتضی مؤمنی فر طرح صالحین را در جهت خودسازی و آمادگی نیروهای بسیجی برای ورود به عرصه های مورد نیاز انقلاب دانست و از علما و طلاب خواست تا سپاه را در اجرای این طرح یاری کنند.

وی ادامه داد: پرورش بسیار مهم بوده و این رسالت عظیم بر عهده شجره طیبه صالحین گذاشته شده است.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین یادآور شد: مربیان و سرگروه‌های شجره طیبه صالحین، خود باید افراد خود ساخته ‌ای باشند تا بتوانند در حلقه‌ های صالحین، سربازان خوبی برای حضرت ولی عصر(عج) بسازند.

طلاب شهرستان با تشکیل حلقه های معرفتی به وظیفه خود در قبال انقلاب اسلامی عمل کنند

مسئول حلقه های شجره طیبه صالحین شهرستان ورامین نیز در ادامه این نشست، از طلاب شهرستان خواست تا با تشکیل حلقه های معرفتی و حضور فعال تر در حوزه های بسیج شهرستان، به وظیفه خود در قبال انقلاب شکوهمند اسلامی عمل کنند.

حجت الاسلام حسن هندوآبادی اضافه کرد: جامعه ما جامعه اسلامی است و ما نیز باید به سمت جامعه اسلامی برویم یعنی تمام اجزا براساس احکام اسلام پیش رود که برای این راه نیاز به انسان های ساخته شده داریم.

وی بیان داشت: عملی شدن جامعه اسلامی که تمام اجزای آن دارای احکام اسلامی باشد نیاز به خودسازی دارد که در این راه همه ملت باید در جهت خودسازی گام بردارد.

مسئول حلقه های شجره طیبه صالحین شهرستان ورامین ادامه داد: مقام معظم رهبری از ما خودسازی می خواهند و بسیج نیز برنامه گسترده ای در این خصوص داشته که یکی از آنها نظام تربیتی صالحین است که آثار بسیار ملموسی نیز داشته است.