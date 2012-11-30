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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۵:۰۷

کفاشیان درگفتگو با مهر:

نامزدی مجدد کریمی باعث افتخار ایران است/ چیزی از ارزشهای کریمی کم نشده است

نامزدی مجدد کریمی باعث افتخار ایران است/ چیزی از ارزشهای کریمی کم نشده است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به عدم انتخاب علی کریمی به عنوان بازیکنان برتر سال 2012 آسیا گفت که این مساله چیزی از ارزشهای علی کریمی کم نمی کند.

"علی کفاشیان" پس از پایان مراسم برترین های فوتبال آسیا در کوالالامپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در مالزی، گفت: قرار گرفتن مجدد کریمی در میان سه بازیکن برتر آسیا پس از سالها باعث افتخار برای او و ایران است.

وی در خصوص انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون آسیا گفت: خوشبختانه با فعالیت خوب کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال این موفقیت برای فوتبال ایران حاصل شد و امیدوارم این روند مثبت تداوم داشته باشد و این انتخاب نشان می دهد که مسیر درستی قرار داریم.

کفاشیان در خصوص قطعی شدن سهمیه 3+1 برای باشگاههای ایران گفت: ایران در منطقه غرب آسیا پس از قطر و عربستان بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده و اگر استادیوم های ما از شرایط بهتری برخوردار بود می توانستیم 4 سهمیه را کسب کنیم.

فوتبال ایران در بخش های بهترین فدراسیون، بهترین بازیکن سال، بهترین بازیکن فوتسال، بازی جوانمردانه، بهترین تیم فوتسال و بهترین داور  نامزد دریافت عنوان برتر شده بود اما تنها در بخش بهترین فدراسیون توانست عنوان برترین آسیا را به خود اختصاص دهد.


 
کد مطلب 1754502

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