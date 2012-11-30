نامزدی مجدد کریمی باعث افتخار ایران است/ چیزی از ارزشهای کریمی کم نشده است

"علی کفاشیان" پس از پایان مراسم برترین های فوتبال آسیا در کوالالامپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در مالزی، گفت: قرار گرفتن مجدد کریمی در میان سه بازیکن برتر آسیا پس از سالها باعث افتخار برای او و ایران است.

وی در خصوص انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون آسیا گفت: خوشبختانه با فعالیت خوب کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال این موفقیت برای فوتبال ایران حاصل شد و امیدوارم این روند مثبت تداوم داشته باشد و این انتخاب نشان می دهد که مسیر درستی قرار داریم.

کفاشیان در خصوص قطعی شدن سهمیه 3+1 برای باشگاههای ایران گفت: ایران در منطقه غرب آسیا پس از قطر و عربستان بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده و اگر استادیوم های ما از شرایط بهتری برخوردار بود می توانستیم 4 سهمیه را کسب کنیم.

فوتبال ایران در بخش های بهترین فدراسیون، بهترین بازیکن سال، بهترین بازیکن فوتسال، بازی جوانمردانه، بهترین تیم فوتسال و بهترین داور نامزد دریافت عنوان برتر شده بود اما تنها در بخش بهترین فدراسیون توانست عنوان برترین آسیا را به خود اختصاص دهد.



