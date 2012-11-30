علی کریمی:نامزدی بازیکن برتر آسیا افتخار بزرگی است/ شکرگذار خدا هستم

کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مالزی، گفت: به دلیل نامزد شدن برای عنوان بهترین بازیکن آسیا شکر گذار خدا هستم و امیدوارم بتوانم حمایت های هواداران و ایرانیان مقیم مالزی را جبران کنم.

وی در خصوص انتخاب فدراسیون جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیا گفت: باید در این مسیر به فدراسیون کمک کنیم تا بتواند مانند ژاپن که بیشتر جوایز را از آن خود کرده در آینده شاهد توسعه بیشتر فوتبال ایران باشیم.

وی همچنین در خصوص صعود تیم ملی ایران به جام جهانی گفت: صعود به جام جهانی مشکل است اما امیدواریم در بازی های آینده بتوانیم امتیازات از دست داده را جبران کنیم.

"علی کریمی" که نامزد کسب جایزه بهترین بازیکن آسیا در سال 2012 شده بود نتوانست به این مقام دست پیدا کند و "لی کئون هو" از کره جنوبی این عنوان را به خود اختصاص داد.