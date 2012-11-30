مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم صدها تن از شیعیان ایرانی ، افغانی ، پاکستانی ، عراقی ، هندی ، نیوزیلندی و عربستانی مقیم ولینگتون نیز حضور داشتند .

این مراسم هر شب با قرائت آیاتی از کلام الله مجید اغازو با خواندن زیارت عاشورا، جلسه پرسش و پاسخ ، اقامه نماز جماعت ، سخنرانی حجت الاسلام دکتر ارزانی استاد حوزه و دانشگاه ، مداحی و سینه زنی عزاداران حسینی وپذیرایی شام ادامه پیدا می کرد .

بر اساس این گزارش ، سال جاری علاوه بر سفیر جمهوری اسلامی ایران ، دیپلمات ها و کارکنان سفارت کشورمان برخی از دیپلمات های شیعه مقیم ولینگتون نیز در این مراسم فعالانه حضور و مشارکت داشتند.