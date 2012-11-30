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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۲

احمدی تاکید کرد:

گسترش هنر حقیقی در جشنواره هنرهای تجسمی/تاثیرگذاری هنراسلامی در مقابله با هجمه فرهنگی

گسترش هنر حقیقی در جشنواره هنرهای تجسمی/تاثیرگذاری هنراسلامی در مقابله با هجمه فرهنگی

اراک- خبرگزاری مهر: مسئول بسیج هنرمندان استان مرکزی گفت: بسط و گسترش هنر حقیقی و فرهنگ بسیج و ایثار در بین هنرمندان هدف اصلی برگزاری اولین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی بود.

علی احمدی قاسم آبادی  شامگاه روز پنج شنبه در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج در اراک به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره سومین جشنواره هنری بود که پس از جشنواره ادبیات داستانی و تئاتر در سال جاری توسط بسج هنرمندان استان مرکزی برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره تلاشی جهت ارتقای سطح کیفی هنرمندان بسیجی است.

مسئول بسیج هنرمندان استان مرکزی  با بیان اینکه پویایی و تحرک و تعالی هدف اصلی هنر است، اظهار داشت: حضور هرچه بیشتر هنرمند در صحنه و بسط هنراسلامی در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان بسیار تاثیر گذار است .

احمدی در پایان تاکید کرد: هنرمندان بسیجی باید به در جهت حفظ آرمان ها و اهداف انقلاب قدم برداشته و سنگر دفاع از آن را خالی نگذارند.

گفتنی است اولین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان مرکزی شامگاه روز پنج شنبه با معرفی برگزیدگان خود به کارش پایان داد.
 

کد مطلب 1754506

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