گسترش هنر حقیقی در جشنواره هنرهای تجسمی/تاثیرگذاری هنراسلامی در مقابله با هجمه فرهنگی

علی احمدی قاسم آبادی شامگاه روز پنج شنبه در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج در اراک به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره سومین جشنواره هنری بود که پس از جشنواره ادبیات داستانی و تئاتر در سال جاری توسط بسج هنرمندان استان مرکزی برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره تلاشی جهت ارتقای سطح کیفی هنرمندان بسیجی است.

مسئول بسیج هنرمندان استان مرکزی با بیان اینکه پویایی و تحرک و تعالی هدف اصلی هنر است، اظهار داشت: حضور هرچه بیشتر هنرمند در صحنه و بسط هنراسلامی در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان بسیار تاثیر گذار است .

احمدی در پایان تاکید کرد: هنرمندان بسیجی باید به در جهت حفظ آرمان ها و اهداف انقلاب قدم برداشته و سنگر دفاع از آن را خالی نگذارند.

گفتنی است اولین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان مرکزی شامگاه روز پنج شنبه با معرفی برگزیدگان خود به کارش پایان داد.

