نیکزاد: شایعه سازان علیه ما، خودشان دهها هزار درخت قطع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در بازدید یک روزه از پروژه های راه و مسکن مهر استان البرز در خصوص سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از افراد در خصوص ادامه پروژه شهید همت شایعه کرده اند که سه هزار اصله درخت برای ادامه پروژه و باز کردن راه قطع شده است، اظهار داشت: افرادی که این را شایعه کرده اند خودشان ده هزار، ده هزار درخت قطع می کنند و ما به دنبال قطع درخت نیستم.

وی با بیان اینکه مسیر تهران به کرج سه پروژه اساسی دارد، افزود: کرج به تهران و تهران به کرج را از هر طرف دو لاین اضافه می کنیم که در کل 5 خط رفت و برگشت می شود.

پروژه تعریض مسیر تهران به کرج در دولت دهم به اتمام می رسد

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات عمرانی لاین شمالی عمده کارهایش انجام شده است و زیر سازی لاین جنوبی انجام شده است و این پروژه در دولت احمدی نژاد به اتمام می رسد و امروز هم برای این موضوع سه میلیارد تومان باز کمک کرده ایم.

نیکزاد تصریح کرد: در اتوبان شهید همت از گرمدره این اتوبان را باید ادامه بدهیم و به میدان امام حسین(ع) کرج برسیم و هم اکنون با پیمانکار مشارکت کرده ایم و با منابع طبیعی جهت عبور از آن قسمتی که بحث قطع درخت ها مطرح شده مصوب شده و اصغر عربیان استاندار البرز و معاونش در جریان هستند.

وی اظهار داشت: یک اتوبان دیگر باید ایجاد شود که این کار اساسی و مهم است که از جنوب شهر کرج عبور و از حصارک خارج شود و ارتباط دهنده کرج و هشتگرد می شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هر شهروندی بخواهد به کرج سفر کند از اتوبان شهید همت به میدان امام حسین(ع) کرج عبور کند و اگر فردی قصد دارد به سمت شمال برود از لاین شمال و پل کلاک می تواند به سمت شمال حرکت کند.

نیکزاد افزود: اگر فردی نیز قصد دارد به کرج و مازندران نرود می تواند از مسیر از جنوب کرج و هشتگرد و قزوین عبور کند.

وی تصریح کرد: تملک قسمت پایین مسیر اگر با مساعدت استاندار البرز، شهردار و شورای شهر انجام ود، ساخت آن را آغاز خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این موضوع در جمع مطرح شد که از 24 کیلومتر 12 کیلومتر آن توسط شهرداری و استانداری و شورای شهر تملک شود ما ساخت آزاد راه جنوبی شهر کرج را انجام دهیم.

وی گفت: به نظر من اگر یک اتوبان ده خط رفت و برگشت داشته باشیم و به موازی آن اتوبان شهید همت به میدان امام حسین(ع) و جنوب آزاد راه نیز دو خط داشته باشیم برای یک دهه مشکل ترافیک 200 هزار خودروی 24 ساعته کرج به تهران حل خواهد شد.

پیشرفت فیزیکی مترو شهر جدید هشتگرد خوب بوده است

نیکزاد در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص مترو شهر جدید هشتگرد، اضافه کرد: پیشرفت کار مترو از سمت هشتگرد به تهران تقریباً خوب بوده است و حل مشکل معارضی که کار بسیار سختی است انجام شد و ماده 9 که تملک است را اعمال کردیم و فکر می کنم تا دو ماه آینده آماده ریل گذاری خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بحث ریل یک مصوبه را از دولت گرفته ایم که در سطح کشور ریلی حدود یک هزار کیلومتر خریداری کنیم و از آن ریل برای این طرح استفاده کنیم تا قول و وعده مان محقق شود.

4 میلیون و 120 هزار واحد مسکونی در ایران ساخته می شود

وزیر راه و شهرسازی در خصوص سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آخرین وضعیت مسکن مهر کشور به چه صورت است، اضافه کرد: چهار میلیون و 120 هزار واحد مسکونی در حال ساخت است که 750 هزار واحد آن افتتاح شده است.

نیکزاد ادامه داد: یک میلیون واحد مسکونی هدفگذاری شده است که 300 هزار واحد مسکونی روستایی و مابقی شهری است.

وی گفت: یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی امسال انجام می شود که 890 هزار واحد مسکونی برای سال آینده می ماند.

وی با بیان اینکه ساخت 4 میلیون و 120 هزار واحد مسکونی در دولت نهم و دهم کار بزرگی است، اضافه کرد: به دلیل اینکه دولت خود این پروژه ها را مدیریت می کند و مردم می سازند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با انجام زیر ساخت آب، برق، گاز و ... این یک و نیم میلیون واحد مسکونی، تلاش می کنیم روسازی هم در حد امکان انجام دهیم و تاسیسات روبنایی مانند ساخت مسجد، مدرسه، فضای تجاری، فضای انتظامی ساخته شود.

نیکزاد گفت: این کار امسال به اتمام می رسد و مشکلات پیش آمده که در امر اقتصاد به وجود آمده است در امر مسکن تاثیرگذار بوده است.

در ادامه پروژه شهید همت فقط 250 نهال جابه جا شده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ادامه پروژه شهید همت فقط 250 نهال جابه جا شده است.

قدرت الله ضیایی فر با انتقاد از جریان سازی و مطرح شدن شایعه چالش برانگیز در خصوص قطع درخت، اضافه کرد: درختی قطع نشده است بلکه فقط 250 نهال یک و دوساله جابه جا شده است.

وی افزود: این جابه جایی در فصل زمستان صورت گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: برخی از افراد در این راستا جو سازی می کنند و این پروژه برای استان البرز بسیار مهم است.

ضیایی فر تصریح کرد: تمام نهال های جابه جا شده یک دو ساله بودند که برخی از نهال ها را پارسال کاشته ایم.

مهدی دهقان

