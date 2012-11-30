به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش فاخران (بزرگداشت نخبگان فرهنگ و هنر امروز ایران) عصر روز پنجشنبه 9 آذر در محل کنسرواتوار تهران برگزار شد.

در این برنامه ابتدا مسعود عبدالوند، دبیر همایش با ارائه مطالبی از تصمیم مسئولان دبیرخانه آن برای برگزاری همایش فاخران به صورت سالانه و حتی 6 ماه یک بار خبر داد و گفت: هدف از این همایش تجلیل از چهره‌های پیشکسوت در عرصه‌های فرهنگی و هنری و توجه دوباره به آنهاست.

به گفته وی در این همایش قرار است از چهره‌های نامی عرصه‌های سینما، خوشنویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و آواز تجلیل و به آنها نشان صلح، مدال فاخران و لوح سپاس همایش فاخران اهدا شود.

برخی از چهره‌های عالم سینما که دبیر «همایش فاخران» از آنها به عنوان تجلیل شوندگان در دوره آتی این همایش یاد کرد، عبارتند از: جمشید مشایخی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، داریوش ارجمند، بهروز بقایی، خسرو خورشیدی، مسعود کیمیایی، ژاله علو و زنده‌یادان خسرو شکیبایی و حمید سمندیان.

عبدالوند همچنین گفت: در بخش موسیقی و آواز هم از بزرگانی مثل محمدرضا لطفی، حمیدرضا نوربخش، نصرالله ناصح، امین‌الله رشیدی، زنده‌یادان محمد نوری، ایرج بسطامی، بابک بیات و نیز مجید اخشابی، حمید حامی و میثم معافی تجلیل می‌شود.

به گفته وی، همایش فاخران در بخش خوشنویسی هم از غلامحسین امیرخانی و محمد سلحشور تقدیر خواهد کرد.

دبیر همایش فاخران افزود: در حوزه شعر، ادبیات و ترانه‌سرایی هم از میرجلال‌الدین کزازی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، خسرو خورشیدی، مشفق کاشانی، رضا عبدالهی، عبدالجبار کاکایی و افشین یداللهی تجلیل می‌شود.

مسعود عبدالوند در عین حال از مذاکره با مسئولان شهری برای ساخت سردیس برخی از چهره‌های مشهور مورد اشاره از جمله جمشید مشایخی، غلامحسین امیرخانی و محمد نوری خبر داد و ابراز امیدواری کرد، این حرکت گامی باشد در جهت توجه بیشتر به این چهره‌ها.

وی همچنین گفت: همایش فاخران در آینده قصد دارد برنامه‌های خود را روی وضعیت معیشت هنرمندان جامعه متمرکز کند. ما تلاش خواهیم کرد با طرح دغدغه‌های این اسطوره‌های هنری در مجلس، اگر بشود مصوبه‌ای برای پرداخت حقوق ماهیانه به آنها بگیریم.

ادامه داد: برای حضور در این همایش که در دو نوبت یکی در دیماه به میزبانی فرهنگسرای خاوران و دیگری در بهمن ماه به میزبانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود، از سفرای برخی کشورهای اروپایی و نیز برخی از برجسته‌ترین هنرمندان در هر یک از حوزه‌های مورد اشاره دعوت به عمل آمد است.

وی با قدردانی از بهزاد معافی، رئیس کنسرواتوار تهران برای حمایت و پشتیبانی از همایش فاخران، گفت: خوشحالیم که یک نهاد فرهنگی مانند کنسرواتوار تهران به حمایت از این همایش برخاسته است.

در این نشست خبری همچنین بهزاد معافی رئیس کنسرواتوار تهران در سخنانی با یادآوری برگزاری نخستین دوره «همایش فاخران» در برج میلاد، تاکید کرد: ما قصد داریم از هر تلاشی در جهت تجلیل از استادان بنام کشور در حوزه‌های مختلف هنری و فرهنگی اعم از سینما، شعر، موسیقی و خوشنویسی حمایت کنیم.

رئیس کنسرواتوار تهران در ادامه موسیقی ایرانی را دارای ظرفیت بسیار خوب، عاطفی و عرفانی توصیف کرد و گفت: ما در جهت معرفی موسیقی ایرانی با کنسرواتوار اوکراین قراردادی امضا کرده‌ایم که این اتفاق پس از بازدید وزیر علوم اوکراین از کنسرواتوار تهران در دو ماه پیش صورت گرفته است.

وی همچنین گفت: ما در کنسرواتوار تهران برای خود اهدافی تعیین کرده‌ایم که عمده آنها آموزشی است و به عنوان رئیس این مرکز مدعی هستم کنسرواتوار به 70 درصد اهداف خود رسیده است.

معافی در پاسخ به سئوالی درباره خدمات کنسرواتوار تهران به فارغ‌التحصیلانش اضافه کرد: به جرات می‌توانم بگویم هیچ یک از فارغ‌التحصیلان کنسرواتوار تهران بیکار نیستند و بر اساس آماری که ما در اختیار داریم، 75 درصد کسانی که کنسرت می‌دهند، فارغ‌التحصیل کنسرواتوار هستند.

رئیس کنسرواتوار تهران در عین حال گفت: البته ما به فارغ‌الحصیلان تاکید می‌کنیم که پس از پایان تحصیلات، در اینجا به تدریس مشغول شوند.

وی همچنین از به ثمر نشستن تلاش دانشگاه جامع علمی و کاربردی برای تصویب پیشنهاد ارائه وام 60 میلیون تومانی به فارغ‌تحصیلان کنسرواتوار تهران به عنوان یکی از مراکز تابعه این دانشگاه خبر داد و گفت: فارغ‌التحصیلان کنسرواتوار می‌توانند با این وام مرکزی را برای خود برای آموزش موسیقی به نوآموزان دایر کنند.

معافی همچنین با اشاره به تحقیقات درباره استعداد نابینایان در موسیقی از تحصیل 11 نابینا در کنسرواتوار تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه این عزیزان استعداد خود را شکوفا کرده‌اند تا جایی که برخی از سفرای کشورهای اروپایی در تهران در بازدید از کنسرواتوار تمایل خود را برای اعزام این نابینایان به کشورهای مذکور برای ادامه تحصیل اعلام کرده‌اند.

رئیس کنسرواتوار تهران در پاسخ به سئوالی درباره دلیل ناکافی بودن منابع کتابخانه این کنسرواتوار تاکید کرد: ما تا جایی که توانسته‌ایم به گردآوری و خرید منابع حوزه موسیقی در اینجا اقدام کرده‌ایم و حتی شده کتابی را با بهای 800 هزار تومان خریداری کرده‌ایم، اما به هر حال مشکلات ارزی مانع از خرید منابع بیشتر شده است.