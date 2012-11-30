کشاورزی بهترین فرصت برای توسعه دیواندره/اعتبارات سدهای کردستان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری دیواندره که با حضور استاندار، نمایندگان مردم در مجلس و جمعی از مدیران کل استانی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد از جمعیت دیواندره روستایی است بنابراین ظرفیت های خوبی برای توسعه کشاورزی در این شهرستان وجود دارد و باید به بهترین شکل ممکن از پتانسیل های این حوزه استفاده کرد.

وی ادامه داد: شهرستان دیواندره از منابع مختلف طبیعی و انسانی خوبی برخوردار است و در صورت برنامه ریزی مناسب و همنچنین بهره برداری از ظرفیت های موجود در این بخش می توان به بهترین شکل ممکن زمینه را برای توسعه و پیشرفت آن در تمامی حوزه ها را فراهم کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وجود سد سیازاخ در این شهرستان با منابع آبی فراوان در اختیار می تواند بهترین فرصت را برای رسیدن به توسعه فراهم کند و به همین دلیل باید مسئولان و متولیان این بخش تلاش و جدیت بیشتری را در این حوزه داشته باشند و از فرصت های ایجاد شده به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سدهای در دست ساخت در استان کردستان گفت: یکی از نیازهای اصلی کردستان در حال حاضر تامین اعتبار برای سدهای در دست اجراست که نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی را برای تامین اعتبار مورد نیاز برای پروژه های این بخش را انجام داده و این پیگیری های با جدیت هر چه تمامتر ادامه دارد.

مرادی خواستار توزیع عادلانه اعتبارات در تمامی استان کردستان شد و بیان کرد: توزیع اعتبارات به صورت عادلانه خواست اصلی مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل باید تمامی شهرستان های کردستان بر اساس استعدادهای خود از اعتبارات بهره مند شوند تا زمینه برای توسعه سراسر استان فراهم شود.

وی یادآور شد: متاسفانه در سالهای گذشته و به دلیل عدم مدیریت مناسب بخشی از اعتبارات به صورت سلیقه ای هزینه می شد که نمونه ان را می توان در اجرای طرح های پایان سد سیازاخ مشاهده کرد به گونه ای که این طرح در زمین های مربوط به شهرستان بیجار اجرایی شده و هنوز اقدامی برای زمین های مربوط به شهرستان دیواندره انجام نشده است که این گونه اقدامات زمینه ساز نارضایتی مردم و مسائل دیگری در استان می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دیگر مشکلات و نیازهای شهرستان دیواندره در بخش های مختلف گفت: مشکلات مربوط به گاز و مخابرات در روستاهای بخش سارال، نیاز مردم دیواندره به آب شرب در روستاهای مختلف این شهرستان، مجتمع فرهنگی دیواندره و لزوم تامین اعتبارات مورد نیاز برای اتمام آن و روند کند مسکن مهر در این شهرستان و سایر نقاط استان از جمله دغدغه های مردم است که انتظار می رود مدیران در راستای رفع آنها اقدامات و برنامه های بهتری را در دستور کار قرار دهند.

در این جلسه که جمعی از مدیران کل استان کردستان نیز در آن حضور داشتند مهمترین مسائل کردستان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.