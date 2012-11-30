سفر هیئت آژانس به تهران/ تلاش برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو لیبرتی، یوکیو آمانو روز گذشته در نشست شورای حکام در وین اعلام کرد که نمایندگان وی 13 دسامبر (23 آذر ماه) برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره برنامه هسته ای به تهران می آیند.

وی تاکید کرد: امیدوارم که این نشست در تهران در ماه آتی تقویت کننده تلاشهای دیپلماتیک برای حل برنامه هسته ای ایران باشد.

آمانو گفت : آژانس کاملا متعهد به حل برنامه هسته ای ایران از طریق گفتگو است و این مذاکرات فرصتی را برای حل گفتگوها به شیوه ای دیپلماتیک فراهم می کند.

مدیر کل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی افزود: آژانس از این نشست به عنوان فرصتی برای دادن اجازه به بازرسان برای دسترسی فوری به سایت پارچین استفاده می کند.

"رابرت وود" نماینده موقت آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت: واشنگتن امیدوار است که نشست 13 دسامبر در تهران موثر بوده، اما نگرانی هایی درباره موضع ایران وجود دارد.

یوکیو آمانو همچنین هفته گذشته اذعان کرد که چندین دوره تحریمها علیه ایران هیچ تاثیری بر روند برنامه هسته ای ایران نداشته است.

گفتنی است تا کنون، آمریکا و متحدینش برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، شش دور تحریمهای بی تاثیر را در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسانده اند، با این حال کشورمان تاکید کرده است هرگز از حقوق مشروع هسته ای خود دست برنخواهد داشت.