آموزشهای مستمر و منظم راهکاری مهم کاهش آسیب رفتارهای پرخطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله گرجی زاده در جلسه کمیته کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان اظهار داشت: آموزش های مستمر و منظم در زمینه های مختلف به ویژه علوم قرآنی و مسائل دینی فرهنگی می تواند راهکاری مهم در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در بین زندانیان باشد.

وی تلاش و فعالیت دلسوزانه مددکاران را در راستای رسیدگی به خواسته های مشروع زندانیان عاملی مهم در آرامش روحی و روانی زندانیان و خانواده آنان دانست و افزود: امید یک زندانی در زندان فقط به مسئولان و به ویژه به مددکاران است و اگر رسالت خطیر مددکاری به خوبی اجرا شود شاهد سلامت زندان و زندانیان هستیم.

مدیر کل زندان های استان کردستان ادامه داد: پرکردن اوقات فراغت مددجویان به صورت مثبت و هدفمند، مددکاران را در راستای رسیدن به اهداف سازمان در خصوص برنامه کاهش آسیب یاری می کند.

گرجی زاده یادآور شد: می طلبد مسئولان زندان ها توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند و در خصوص اجرای هر چه بهتر برنامه های آموزشی در زندان ها تلاش بیشتری کنند.

طرح های اولویت دار کشاورزی در سقز تسهیلات می گیرند

فرماندار شهرستان سقز گفت: طرح های تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می توانند از تسهیلات این بخش استفاده کنند.

نادر فخری با بیان اینکه شهرستان سقز در زمینه کشاورزی داری ظرفیت های بالقوه ای است، اظهار داشت: در این راستا طرح های اولویت دار از محل طرح توسعه کشاورزی می توانند از تسهیلات بسیار مناسب در این بخش استفاده کنند.

وی افزود: احداث گلخانه های سبزی و صیفی، صنایع تبدیلی شیر و فرآورده های لبنی، ایجاد مراکز جمع آوری شیر، کارخانه تولید خوراک دام و طیور، ایجاد واحدهای پرورش بوقلمون، بلدرچین، مرغ مادر و مرغ تخمگذار از طرح های اولویت دار برای دریافت تسهیلات در این شهرستان هستند.

فرماندار سقز احداث کارخانه جوجه کشی، ایجاد واحدهای پروار بندی گوساله و بره، تولید کود آلی وورمی کمپوست، کارخانه تولید ترشیجات و شوریجات، احداث استخرهای دو منظوره پرورش ماهی و تولید و تکثیر آبزیان و گونه های زینتی و تجاری را از دیگر طرح های اولویت دار برای دریافت تسهیلات در این شهرستان عنوان کرد.

فخری یادآور شد: طرح های تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی پیشنهادی نیز در صورت دارا بودن توجیه فنی و اقتصادی در کارگروه کشاورزی شهرستان برای دریافت تسهیلات قابل بررسی هستند.

توجه به صنعت باعث رونق بیشتر اقتصاد، تولید و اشتغال می شود

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: توجه به صنعت باعث رونق بیشتر اقتصاد، تولید و اشتغال در جامعه می شود.

علی عسکر روحانی در بازدید از محل فعالیت صنعت کاران و تعمیرکاران شهرستان کامیاران اظهار داشت: حل مشکل صنعتگران و توجه به آنان به منظور بهره مندی از امکانات روز، ارتقاء سطح خدمات و بهره مندی از فضای کسب و کار مطلوب ضروری است.

وی افزود: استفاده از نظرات خود این اصناف و همکاری و تعامل آنها می تواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند.

فرماندار کامیاران ادامه داد: صنعت و رونق گرفتن بخش صنعت و بومی کردن دانش و فناوری آن می تواند علاوه بر، برطرف کردن بسیاری از نیازهای شهروندان موجب خودکفایی آنان شود.

روحانی در پایان از مسئولانی که در برطرف کردن نیازهای این قشر تلاش کنند تقدیر و برای کارکنان این بخش آرزوی موفقیت کرد.