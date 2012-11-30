حسن رادمرد در گفتگو با مهر با بیان جزئیات ذخیرهسازی میوه شب عید گفت: ذخیرهسازی میوه شب عید مدتی است در کشور آغاز شده و هم اکنون تمامی استانهای تولیدکننده میوه در حال ذخیرهسازی هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، پرتقال در استانهای گیلان و مازندران و سیب نیز در استانهای تهران، دماوند، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در حال انجام است و مباشرانی که کار خرید را انجام میدهند نیز انتخاب شده و کار ذخیرهسازی در حال انجام است.
ذخیرهسازی 90 هزار تن میوه برای شب عید
وی تصریح کرد: امسال پیشبینی میشود که 90 هزار تن میوه شامل 50 هزار تن پرتقال و 40 هزار تن سیب در کشور ذخیرهسازی شود و در ایام پایانی سال با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار گیدر.
به گفته رادمرد، قیمت مصرفکننده هنوز مشخص نشده است؛ چراکه ممکن است منجر به نوسانات قیمتی در بازار شود، بر این اساس پیشبینی میشود بتوان ظرف ده روز آینده قیمت را در ستاد تنظیم بازار نهایی کرد.
قیمت خرید از باغداران توافقی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه قیمت خرید از باغداران به چه نحوی است گفت: این قیمت به صورت توافقی میان باغدار و مباشر تعیین میشود، البته به منظور حمایت از باغداران، ستاد تنظیم بازار کف قیمتی را معین کرده که مباشران باید این کف قیمتی را در خریدهای خود لحاظ کنند.
وی ادامه داد: البته این قیمت به نحوی توافق میشود که قیمت نهایی برای مصرفکننده مقرون به صرفه باشد، به این معنا که قیمت با احتساب هزینههای خواب سرمایه، نیروی انسانی و حمل و نقل، قیمت مناسبی برای عرضه در بازار باشد.
تعرفه واردات میوه امسال صفر نمیشود
رادمرد همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا امسال نیز مطابق با سنوات گذشته، در بهمن ماه تعرفه واردات میوه به صفر کاهش مییابد گفت: امسال به دلیل موجودی بسیار مناسب و تولید فوقالعاده بالای میوه در کشور، دولت تصمیمی برای صفر کردن تعرفه واردات میوه ندارد.
وی اظهار داشت: البته هم اکنون واردات میوه نیز ممنوع است؛ چراکه تولیدات به اندازه کافی است و حتی شرایط به گونهای است که بتوان صادرات میوه را نیز انجام داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: واردات میوه همچنان ممنوع است و ممکن است برای میوه به گونهای از سوی دولت برنامهریزی شود که صادرات نیز صورت گیرد.
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