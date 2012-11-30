دشت خانمیرزا چهار محال و بختیاری در حال سوختن است

سعید یوسف در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: حفره هایی در دشت خانمیرزا لردگان وجود دارد که از این حفره ها دود و بخار بالا می آید.

وی تصریح کرد: چنانچه در این دشت کوچکترین جرقه ای صورت گیرد این دشت شروع به آتش گرفتن و سوختن می کند.

یوسف پور ادامه داد: به دلیل عدم اطلاع و دانش کافی در خصوص ارزش تالاب ها ، برخی از این تالاب ها با تغییر کاربری به زمین کشاورزی تبدیل شده است.

وی اذعان داشت: برداشت بیش از حد منابع آبی از دشت خانمیرزا منجر به کاهش شدید سطح آب های زیر زمینی این دشت شده است.

یوسف پور بیان داشت: به دلیل شدت کاهش آب های سطحی ، دشت خانمیرزا به عنوان دشت بحرانی شناسایی شده است که علاوه بر کاهش سطح آب های زیرزمینی ، شاهد فرونشستن زمین و غلظت املاح آب در این دشت هستیم.

وی عنوان کرد: در تالابها مواد معدنی از جمله زغال سنگ انباشته شده است که این خود به تنهایی منجربه آتش سوزی می شود.

گاز متان زمینه را برای آتش سوزی زیرزمینی فراهم می کند

یوسف پور یادآور شد: گاز متان از جمله عواملی است که زمینه را برای آتش سوزی زیرزمینی فراهم می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: سال 88 در تلاب گندمان این استان مورد مشابه بوده که 40 شبانه روز آتش در عمق زمین وجود داشته است و عدم دسترسی به اطفای حریق سخت و طولانی شده بود.

یوسف پورتاکید کرد:صرفه جویی کشاورزان منطقه گندمان در سال 88 باعث شد آب این تالاب با کمترین هزینه توسط دستگاه های زی ربط تامین شود که به موجب آن آتش سوزی تالاب گندمان خاموش گردید.

تنها راه خاموش کردن آتش سوزی در عمق زمین رساندن حجم زیادی از آب به زیر زمین است

یوسف پور اظهار داشت: تنها راه خاموش کردن آتش سوزی در عمق زمین رساندن حجم زیادی از آب به زیر زمین است.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که منابع آبی مطمئنی وجود نداشته باشد نمی توان نیازآب شرب را تامین کرد، اذعان داشت: تغذیه مطمئن آبی باید در نظر گرفته و به دشت رسانده شود.

یوسف پور با بیان اینکه در گذشته رودخانه ای در دشت خان میرزا جاری بوده است، بیان داشت: در حال حاضر حتی چشمه ای بزرگ در این دشت مشاهده نشده است.

وی افزود: با احداث سد ونک در این استان ، انتقال آب به دشت خانمیرزا و شهرستان لردگان چالش های بی آبی را تا حدودی رفع می کند.

یوسف پور تصریح کرد: بی آبی شدید دشت خانمیرزا علاوه بر، کشاورزی در تامین آب شرب جوامع شهری و روستایی و تشکیل کانون گرد و غبار تاثیر گذار است و این مشکل توسط دستگاه های زی ربط صورت می گیرد.