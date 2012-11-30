  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۶

رئیس دانشگاه خبر داد:

راه‌اندازی رشته‌های ویژه زنان در دانشگاه الزهرا

راه‌اندازی رشته‌های ویژه زنان در دانشگاه الزهرا

رئیس دانشگاه الزهرا از راه اندازی و گسترش رشته های مرتبط با زنان دراین دانشگاه خبر داد.

دکتر انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چشم انداز دانشگاه که اخیرا در شورای دانشگاه تصویب شد و در مرحله بررسی هیئت امنا قرار دارد، مساله گسترش رشته های مرتبط با زنان لحاظ شد.

وی ادامه داد: رشته‌های خاص بانوان، رشته های تربیت بدنی بانوان، رشته های بین رشته‌ای که مناسب با فیزیک بانوان بوده و رشته‌هایی که می تواند کارآفرینی برای زنان داشته و نیازهای جامعه زنان را برطرف کرده و دانشگاه الزهرا (س) را به مرجع علمی در مسائل مطالعات زنان تبدیل کند در برنامه دانشگاه بوده و وزارت علوم هم وعده داده است مجوز آنها را ارائه دهد.
 
رئیس دانشگاه الزهراء (س) افزود: همچنین امسال 5 تا 6 رشته جدید راه اندازی شده و چند رشته هم مصوب شده و به دنبال اخذ مجوز هستیم تا سال آینده دانشجو جذب کنیم.
 
کد مطلب 1754534

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