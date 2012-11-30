لزوم تقویت اجراهای عمومی در کردستان/طرح استقرار گروه های نمایشی ادامه دارد

عبید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه به نمایش "جمعه پر" اظهار داشت: مسائل اجتماعی و تبعات و تاثیر جنگ در خانواده ها از موضوعات محوری نمایش "جمعه پر" است و نوع نگاه این نمایش و بررسی روابط انسان ها در شرایط خاص اجتماعی سبب شد تا این نمایش تولید شود.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره های تئاتر یک تحرک عمومی و نشاط خوبی در تئاتر استان ها به وجود می آورد، افزود: جشنواره به خودی خود خوب است و محلی برای انتقال تجربه ها و محک زدن نمایش هاست.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ادامه داد: اگر نمایش های راه یافته به جشنواره با یک قرارداد خوب در مراکز استان ها یا حداقل در شهری که گروه در آن فعالیت دارد، اجرای عمومی داشته باشد، بسیار ارزشمند است چرا که بستن پرونده یک نمایش با یک یا دو اجرا در جشنواره ظلم به تئاتر و هدر دادن بودجه است.

رستمی یادآور شد: تئاتر باید پس از جشنواره برای عموم هم به اجرا در آید تا به آن تاثیر فرهنگی که قرار است در جامعه داشته باشد منجر شود.

وی با اشاره به رویکردهای ارزش محور در جشنواره های تئاتر بیان کرد: این رویکردها نباید جشنواره ها و هنرمندان را به سمت تکرار و تولید آثار سفارشی ببرند و باید زمینه خلاقیت و تولید آثار ماندگار را فراهم کنند.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان با بیان اینکه آیا می توان با این سه رویکرد معنویت، اندیشه و هنر درباره آثار قضاوت کرد، گفت: اگر بنا باشد با یک کلیت به نام اثر ارزشی، این مقوله را بررسی و قضاوت کرد باید از معیارها و شاخص های یک کار ارزشی تعریف روشن و دقیقی ارائه شود تا هنرمندان، داوران و مدیران فرهنگی بر اساس آن شاخص ها دست به تولید و انتخاب بزنند.

رستمی افزود: از سوی دیگر وقتی اثری از مراحل مختلف بازخوانی، بازبینی و داوری های یک جشنواره عبور کرد یعنی این اثر آن شاخص هایی که مد نظر برگزار کنندگان است را رعایت کرده است.

کارگردان نمایش "جمعه پر" در ادامه به وضعیت تئاتر در شهرستان ها اشاره کرد و اظهار داشت: فکر استقرار گروه های نمایشی بسیار فکر ارزشمند و مفیدی است اما در عمل با چالش ها و خلا های زیادی رو به رو شد چرا که خیلی از وعده ها عملی نشد.

رستمی ادامه داد: تعریف ها از تئاتر شهرستان و گروه های شهرستانی دقیق و بعضا عادلانه نیست و به کل گروه های نمایشی شهرستان ها در سراسر کشور به اندازه دو تا سه گروه حرفه ای در تهران بودجه داده می شود.

وی یادآور شد: بحث آموزش که اتفاقا یکی از مباحث اصلی است اصولی و مدت دار اجرا نمی شود و با این چشم انداز امیدوارم بحث استقرار گروه های نمایشی مانند بسیاری از طرح ها نیمه کاره رها نشود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کردستان با اشاره به آینده تئاتر استان بیان کرد: از تمام ظرفیت های استان به دلیل نبود اعتبارات نمی شود بهره کافی برد اما در کل ارزیابی مثبتی دارم و می توان کارنامه تئاتر کردستان را مثبت و رو به جلو دانست.

رستمی گفت: از تمام ظرفیت تئاتر استان ها باید استفاده شود و شرایط اجرا و حضور بیشتر گروه ها فراهم شود و ورک شاپ ها و کلاس های آموزشیِ تخصصی البته نه به شکل سخنرانی در طول جشنواره برگزار شود.