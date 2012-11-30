پیست استاندارد اسکیت در سنندج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه پنج شنبه در مجمع انتخابات هیئت اسکیت استان کردستان اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالایی استان و داشتن ورزشکاران مستعد در رشته اسکیت احداث پیست اسکیت حرفه ای در سنندج ضروری است.

وی افزود: اسکیت در کشور و به خصوص استان یکی از رشته های نوپا است که طرفدران جوان زیادی دارد و نیاز است با برنامه ریزی مناسب این نیرو و استعداد ها به سمت رشد و قهرمانی این رشته ورزشی سوق داده شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به اینکه اسکیت استان در در بحث نرم افزاری رشد خوبی داشته است، بیان کرد: انتظار می رود با حمایت های فدراسیون و جذب اسپانسرهای قوی در بحث سخت افزاری هم شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی در استان باشیم.

تیشه گران یادآور شد: اسکیت رشته ای مدال آور است و خوشبختانه ورزشکاران استان کردستان توانسته اند در عرصه های ملی حضور چشم گیری داشته و مدال های مناسبی را کسب کنند.

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان با حمایت همه جانبه از هیئت اسکیت استان زمینه را برای توسعه و حضور ورزشکاران این رشته ورزشی جذاب در عرصه های بین المللی فراهم می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: استفاده از ظرفیت بالایی آموزش و پرورش و شهرداری در بحث استعداد یابی و در اختیار قرار دادن مکان ضروری است.

تیشه گران اظهار داشت: بیشتر قهرمان این رشته ورزشی در شهرستان مریوان هستند و با توجه به کمبود امکانات نیاز است زیر ساخت های توسعه در این شهرستان فراهم شود.

وی گفت: انتظار می رود با حمایت های فدراسشیون و برنامه ریزی مناسب هیئت اسکیت استان در آینده نزدیک شاهد درخشش ورزشکاران توانمند استان در عرصه های مختلف ملی و جهانی باشیم.

در مجمع انتخابات هیئت اسکیت استان کردستان "شهریار رحیمی" با کسب 15 رای از 15 رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت اسکیت استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.