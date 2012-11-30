دستگیری تروریست انگلیسی در شمال سوریه/خودرو پخش زنده شبکه العالم منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم از اقدام گروههای تروریستی در منفجر کردن خودروی پخش زنده این شبکه خبری در سوریه خبر داد.



بر اساس این گزارش، خودرو حامل تجهیزات پخش زنده شبکه العالم، به دست گروه های تروریستی منفجر شد.این عملیات تروریستی تلفات جانی نداشت.



دوربین مداربسته دفتر شبکه العالم در دمشق حرکت یک فرد ناشناس به سوی خودرو پخش زنده و فرار ناگهانی او را ثبت کرده است. چند ثانیه پس از آن، خودرو منفجر شد.



اعضای تیم خبری العالم در سوریه بارها از سوی گروه های مسلح و تروریستها تهدید به مرگ شده اند.



"حسین مرتضی" مدیر دفتر العالم تا کنون دو بار هنگام پوشش خبری رویدادهای سوریه، مورد سوء قصد قرار گرفته و مجروح شده است.



طبق اذعان ناظران و کارشناسان؛ حضور فعال شبکه العالم در ثبت و گزارش رویدادها در سوریه، سبب رسوایی شبکه های تبلیغاتی غرب و هم پیمانان آنها در منطقه شده است؛ چرا که با آغاز بحران در این کشور آنها همواره تلاش کرده اند با ارایه تصاویر یک سویه و خبرسازی، افکار عمومی را از واقعیتها منحرف کنند؛ ولی حضور دوربین العالم در همه رویدادها، و ثبت و گزارش واقعیت ها در سوریه، این توطئه را ناکام گذاشته است.

دستگیری یک انگلیسی همدست گروههای مسلح در شمال سوریه



نیروهای امنیتی سوریه یک تبعه انگلیسی را که با گروه های مسلح و تروریستها در شمال این کشور همکاری می کرد، دستگیر کردند.



این تبعه انگلیسی که برای همکاری با عناصر و گروه های مسلح به سوریه اعزام شده، امروز در استان حلب به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد.



گروههای تروریستی در سوریه با حمایت بیگانگان از مارس 2011 برخی مناطق این کشور را ناامن کرده اند.



شماری از این تروریستها بعد از آموزش نظامی، از برخی کشورهای عربی مانند قطر و عربستان و از طریق خاک ترکیه وارد سوریه شده اند.



تا کنون تعداد بسیاری از این ترویستها که تابعیت کشورهای دیگر را دارند، توسط نیروهای امنیتی و ارتش سوریه دستگیر شده اند.