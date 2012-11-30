ایران اسلامی جزء پنج کشور سازنده زیر دریایی در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق کوشکی، شامگاه پنچشنبه در نشستی خبری با اشاره به نقش بسیجیان در عرصه های گوناگون، اظهار کرد: بسیج نیرویی است که برای دفاع از دین جان خود را دفاع کرده و با رویکردی بین المللی در برابر تحریم های دشمنان ایستادگی می کند.

وی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی و دشمنان انقلاب با وجود بسیجیان مخلص نمی توانند کاری از پیش ببرند، گفت: دشمن با تمام توان به میدان آمده‌ و این امر نشان می دهد که ایران اسلامی دارای قدرت بسیاری است.

وی ادامه داد: تنها روزنه سعادت و پیشرفت کشور همان تفکر بسیجی است چرا که در جنگ هشت روزه غزه بمب‌هایی به اسرائیل اصابت کرد و این رژیم غاصب دریافت که تفکر بسیجی با تمام قوا دشمنان را شکست می دهد.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: بسیجیان توانستند در خلیج فارس نیز لرزه بر اندام ناوهای آمریکایی بیندازند و این گونه است که امروز تمامی ملت ها به دنبال پیروی از الگوی انقلاب اسلامی و تفکر ناب بسیجی هستند.

وی تاکید کرد: در لبنان و فلسطین نیز مردم با الگوگرفتن از ایران اسلامی اسرائیل را خوار و زبون کردند و به جهانیان نشان دادند که اسلام و انقلاب اسلامی همواره راهگشا است.