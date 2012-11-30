"اطاقور" از بخش های محروم و کمتر توسعه یافته لنگرود است

حیدر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش اطاقور با داشتن 210 کیلومتر مربع با 150 روستا و آبادی یکی از بخش های بزرگ استان است.

وی اظهارداشت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی خاص خود و در راستای توجهات نظام از حیث رشد و بالندگی، بخش اطاقور از شدت و سرعت عمل قابل توجهی برخوردار نبوده است.

بخشدار اطاقور لنگرود گفت: دولت نهم و دهم با شعار محرومیت زدایی و به همت مسئولان گامهای موثری در راستای توسعه و عمران در این منطقه برداشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید به اطاقور نگاه ویژه شود، افزود: در حال حاضر هشت روستا این بخش از نعمت گاز بهره مند، 30 روستا در حال اقدام و اجرا و 40 روستا دیگر در مرحله نقشه برداری و تهیه طرح است.

ابراهیمی بیان داشت: از دیگر معضلات این منطقه می توان به مشکل آب آشامیدنی، راه اطاقور به لنگرود، اطاقور به املش، راه های روستایی، طرح هادی، بحث صدور سند و پروانه مالکیت روستایی، ساخت سالن ورزشی و غیره را نام برد.

وی همچنین بر ضرورت گازرسانی در بخش اطاقور اشاره کرد و افزود: گازرسانی در این منطقه باعث افزایش در ساخت و ساز، توسعه در بخش کشاورزی و همینطور پویایی دراقتصاد گردشگری خواهد شد.

بخشدار اطاقور لنگرود در ادامه بر لزوم تعجیل در اجرای آسفالت راه های روستایی، تامین اعتبار در بخش حوادث اعم از سیلاب، آب آشامیدنی و تقویت تجهیزات مناسب برای دهیاری ها این بخش تاکید کرد.